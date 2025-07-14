Эксперт дал советы владельцам самокатов на время жары

Владельцам электросамокатов следует особенно внимательно относиться к состоянию аккумулятора в жаркую погоду, заявил гендиректор группы компаний ST IT и эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. По его словам, при температуре выше 30 градусов батарея может перегреваться, что снижает ее ресурс и повышает риск неисправностей.

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Он отметил, что не стоит оставлять самокат под прямыми солнечными лучами на длительное время, особенно во время стоянки. Кроме того, не рекомендуется заряжать устройство сразу после поездки — батарее нужно дать остыть хотя бы 15–20 минут.

Аверьянов подчеркнул, что хранить электросамокаты лучше в тени или в помещениях, где температура не превышает 25 градусов. Также важно следить за целостностью корпуса батареи и кабелей, чтобы избежать возможных поломок.

Он добавил, что случаи взрывов аккумуляторов очень редки и чаще всего связаны с использованием неоригинальных зарядных устройств, повреждениями батареи или ее намоканием, передает РИА Новости.

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