Перечислены самые безумные реплики на базе Pontiac Fiero

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Pontiac Fiero в каком-то смысле стал такой мечтой, обернувшейся неудачей. Когда в конце 1983 года General Motors представил этот «спортивный автомобиль для поездок на работу», они, возможно, и не осознавали, что по сути создали идеальную модульную платформу, позволяющую сторонним разработчикам довольно быстро менять внешний облик машины.

Конечно, уже существовали кит-кары, с помощью которых можно было, скажем, превратить Volkswagen Beetle в багги или что-то напоминающее спорткар, но для этого требовалось немало работы с болгаркой и сваркой. А у Fiero кузовные панели просто снимались — их можно было отсоединить, не затрагивая ни одну механическую систему.

Эта особенность была впервые продемонстрирована публике на автосалоне 1984 года с помощью шоу «Тройняшки Fiero», где они наглядно показали, насколько легко можно изменить внешний вид машины, просто переставив панели.

Скорее всего, Pontiac задумывал это как удобное решение: легко менять повреждённые или выцветшие панели без затрат на ремонт. Вряд ли кто-то тогда предполагал, что эту особенность будут использовать для превращения Fiero во что угодно — только не в Fiero.

Однако, мечта о сменных кузовных элементах в итоге выродилась в нечто весьма сомнительное. Некоторые из этих «тюнингованных» творений вы сможете увидеть дальше в статье.

Можно ли было изменить стиль маленького спорткара от Pontiac и не испортить его при этом? Не уверен. Но мы отправимся в это дикое путешествие и рассмотрим столько примеров, сколько сможем выдержать.

Псевдо-Ferrari

Наверное, самая известная из таких переделок — MERA от компании Corporate Concepts из Мичигана. Что особенно удивительно — эти машины даже продавались через официальных дилеров Pontiac.

Для большинства людей MERA действительно напоминала Ferrari 308 GTS. Настолько, что из Маранелло вскоре пришло грозное письмо с требованием прекратить выпуск. Представляется, как его доставили молчаливые люди в чёрных костюмах и тёмных очках, вежливо, но настойчиво посоветовавшие заняться чем-то другим.

Конечно, если ты автоэнтузиаст с опытным глазом, ты сразу заметишь странные пропорции дверей, вентиляционные отверстия, которые почему-то открываются вместе с фарами, и несоответствующие бамперы. Но большинству этого было достаточно, и другие фирмы, вдохнув пары стеклопластика, начали клепать десятки подобных проектов.

Возьмём, например, Aldino — реплику большей Ferrari 512 BB Berlinetta Boxer. Даже слабовидящий заметил бы, насколько всё тут пошло не так.

Вот сравнение оригинала и копии:

Создатели Aldino могли бы понять всю обречённость идеи ещё на стадии набросков на салфетке и измерений рулеткой — до того, как начали делать формы.

Но это ещё не всё. Несмотря на очевидную провальность затеи, компания Corson Motor Company решила наступить на те же грабли и выпустила свою версию Ferrari BB. В комплект входили брошюра, сборочное руководство и VHS-кассета за 40 долларов. Отличная сделка?

К сожалению, уродовать Fiero — это было дело не только американское. Вот тебе «Fierossa» — попытка сделать из Pontiac реплику Ferrari Testarossa, созданная в британском Мидленде. Выглядит она… компактно. Очень компактно.

А вот нечто более экстравагантное — смесь Testarossa, F40 и сценического пафоса. За дело снова взялась PISA — фирма, хорошо известная по продаже диковинных кузовных комплектов для Fiero. Один из них — XTC/gt — на фото буквально источает аромат свежего стеклопластика.

Фирма Auto Barn Classic Cars также попыталась изобразить Ferrari F40 — только в виде детского картинга, обтянутого пластиком. Кажется, сейчас из крыши высунется голова ребёнка.

Дальше — больше. Вспомним преемника F40, знаменитую Ferrari F50. Вот оригинал: гладкие формы, вытянутый силуэт, гоночный стиль:

А вот реплика на базе Fiero:

Выглядит как игрушечная машинка из магазина у дома, с размазанными деталями и неуклюжими линиями. Если оригинал слегка напоминает туфлю, то копия — скорее крокс.

Не фанат Ferrari? Ничего страшного. Дальше нас ждут подделки под другие итальянские экзотики.

Fier-borghini

Трудно представить себе автомобиль ниже, шире и длиннее, чем Lamborghini. Когда думаешь о габаритах лучших машин из Сант-Агаты, имя «Fiero» уж точно не приходит на ум.

Что-то с пропорциями в духе Fiat X1/9 совсем не выглядит подходящей основой для реплики Diablo. Но, как мы знаем, это никогда не останавливало некоторых энтузиастов от того, чтобы потратить бесконечное количество часов на доказательство того, насколько плохой может быть эта идея.

Уже упоминавшаяся фирма PISA, ранее осквернившая Fiero с разными «Феррари», решила пойти дальше и сделала реплику Lamborghini Diablo под названием Artero. Ирония в том, что чем точнее они старались передать детали, тем сильнее ощущалась пропорциональная катастрофа укороченной базы. Это как смотреть на Diablo сквозь толстую стеклянную вазу — всё искажено, сжато и нелепо.

Но и это ещё не предел. Реплика Gallardo, известная как… Lizardo. Да-да, «Ящерица». Тут уже неясно, что хуже — внешний вид или название. Укороченный кузов, искривлённые линии, и ощущение, что перед тобой не спорткар, а игрушка, которая побывала в микроволновке.

Нет, такими поделками не обманешь никого.

Не мог взять настоящий?

Одно дело — попытаться воссоздать доступную версию автомобиля, который тебе просто не по карману. Но некоторые из этих творцов кит-каров пошли настолько странным путём, что возникает логичный вопрос: зачем вообще переделывать Fiero под машину, которую можно купить практически за те же деньги?

Вот, например, это жёлтое недоразумение — якобы реплика Porsche 911, но на деле гораздо больше напоминает компактный среднемоторный Boxster.

Может быть, на момент выхода этого набора всё выглядело по-другому, но сейчас — точно — можно купить реальный старый Boxster по той же цене, если не дешевле, чем Fiero GT в отличном состоянии, который был принесён в жертву ради этого кит-карного кошмара.

И да, снова PISA! На этот раз — ZR-2, реплика куда более крупного автомобиля с мотором, расположенным совсем не там, где он стоит у Fiero: речь про Corvette ZR-1.

Возможно, редкую версию ZR-1 за деньги от старого Fiero ты и не найдёшь, но обычный Corvette C4 — легко. И в хорошем состоянии.

Да вы просто издеваетесь

Мы уже показали, что попытки превратить Pontiac Fiero в автомобиль, с которым у него почти ничего общего — затея сомнительная. А как насчёт компаний, которые создавали не копии, а уникальные образы, не основанные ни на чём существующем? Наверное, с ними всё должно быть лучше, правда? Ну… не совсем.

Наш старый знакомый PISA предлагал превратить Fiero в экзотику под названием Scorpion. По крайней мере, не похоже, чтобы он пытался копировать что-то конкретное, хотя фары от Oldsmobile Cutlass 1992 года и задние фонари от Toyota Celica того же года легко узнаются автолюбителями.

В целом, это не так плохо, как другие примеры, но и тут видно, что дизайн был рассчитан на кузов заметно большей длины.

То же самое касается и единственного в своём роде экземпляра под названием Fiero Fianle, сделанного кем-то в Англии. Он вроде бы вдохновлён Ferrari, но при этом выглядит самобытно. С некоторых ракурсов кажется, что форма вот-вот начнёт работать…

Но один взгляд сбоку — и становится ясно, что перед нами будто игрушка для детей. Ручки дверей явно показывают, насколько неуклюже сюда приклеены наружные панели. А ещё я не могу не отметить жёлтые прямоугольные логотипы, выглядящие до боли знакомо.

Хотя бы с задними фонарями у него всё в порядке — их тут больше, чем надо.

А вот это… я вообще не понимаю, что за «кастом» был выставлен на продажу некоторое время назад. Он выглядит как искажённая версия Dodge Wraith из фильма с Чарли Шином. Зеркала выглядят нелепо, а на носу видны следы былого столкновения с бордюром, так как всё уже явно «лечили» суперклеем.

И как можно забыть Zimmer Quicksilver? Вероятно, именно так в 80-х представляли себе «неоклассику» из 2000 года. Прошло сорок лет, а я до сих пор не понимаю, что это вообще было.

Святые угодники, что это ещё за нечто внизу? Где-то под всем этим должен быть Fiero. По словам автора объявления, это было «создано сотрудником GM с 30-летним стажем, работавшим в должности помощника инженера-конструктора автомобилей». Обратите внимание — в этом предложении нигде не встречается слово «дизайнер».

Пожалуй, единственный способ сделать из бедного Fiero нечто ещё более странное — это полностью переступить границы здравого смысла и превратить его во внедорожник. Такой, как вы увидите ниже!

Fier-аптор?

Да, если вы думали, что PISA уже выжала из Fiero максимум странностей, держитесь покрепче — перед вами восхитительно названный Jalapeno: Fiero в стиле ралли-рейдов Dakar с передком от Jeep, лифтованной подвеской и частичным каркасом безопасности.

Эта штука абсолютно абсурдна. Но как её не полюбить? Особенно если учесть, как мы ругались на все предыдущие кит-кары за то, что они напрочь игнорировали короткую колёсную базу и компактные свесы оригинального Fiero. Jalapeno, наоборот, с радостью подчёркивает эти особенности.

Один такой экземпляр как-то даже выставлялся на продажу — с Т-образной съёмной крышей. Судя по всему, прессформы и правда использовались не зря — сделали несколько таких автомобилей.

Jalapeno настолько нелеп и при этом искренен, что полностью переворачивает всё восприятие реплик и переделок. Он неплох только потому, что, как и багги Meyers Manx, уходит настолько далеко от исходного автомобиля, что даже не пытается быть чем-то уже существующим. Возможно, это и есть самая удачная переработка Fiero из всех?