Автофестиваль Tsunami Picnic в Петербурге сорвался

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В Санкт-Петербурге в последний момент отменили уникальный автомобильный фестиваль Tsunami Picnic из-за рейда силовиков, задержавших многих участников и машины. Мероприятие планировалось на один день, 12 июля, с 11 утра до 10 вечера.

Как рассказала одна из зрительниц, петербурженка Мария, сообщение об отмене ей пришло в 10 часов. Билет она купила за 2,5 тысячи рублей. Как вернуть деньги — пока непонятно. В чате фестиваля этот вопрос особенно актуален, ведь многие ехали из других городов и даже брали выходные ради этого мероприятия. Также обсуждается, почему все отменилось. По предположениям участников и посетителей, вероятно, из-за статьи 12.5.1 КоАП. Она предусматривает ответственность за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена:

«Просто нужно понимать, что туда едут машины, где двигатель не соответствует модели, где кузов варен-переварен, такие дополнительные вещи — производитель даже думать о них не мог. И, видимо, раньше им удавалось договориться, чтобы участников фестиваля не трогали, но в этом году сотрудники ГИБДД решили устроить облаву. Статья предполагает в том числе вплоть до лишения прав до одного года, и непонятно, кто будет компенсировать всем этим владельцам тюнингованных машин эти штрафы. По-хорошему, конечно, все взрослые люди должны понимать, что такие машины нужно привозить на фестиваль специально на автовозах, потому что они не имеют права ехать по дорогам общего пользования, но, думаю, никто этим не занимается».

Участники винят в срыве мероприятия ГИБДД. Гоночные автомобили, которые не могут ездить по дорогам общего пользования, по словам участников фестиваля, передвигаются на лафетах, подкатах, автовозах или эвакуаторах. Выставочные модели, которые могут передвигаться по дорогам общего пользования, — это старые машины, которым иногда даже более 40 лет. Там, конечно, есть доработки, и знающий инспектор может придраться и выписать предписание для проведения экспертизы уже на специализированной станции. Но в этот раз инспекторы ГАИ проверяли каждую машину, которая приезжала на фестиваль.

Водитель из Петербурга Роман Преснов, который должен был участвовать в Tsunami Picnic, увидел сообщение об отмене перед отъездом из гаража — считает, что ему повезло. Вот что он рассказал:

— Конкретно в этой ситуации сотрудники ГИБДД как-то очень рьяно за это взялись. Я так понимаю, несколькими десятками экипажей вместе со спецбатальоном, который как раз на это нацелен.

— Пишут, что наряд ДПС приехал, — из-за этого?

— Судя по сообщениям в чате, они выписывали штрафы в принципе за все, потому что даже автомобили без каких-либо изменений, чисто ретро, экспозиционные такие варианты, — им выписывали штрафы за езду по газону, потому что выставочная зона была на газоне. И, кроме того, за закрытие госномеров наклейками — это практика абсолютно штатная. Выдаются специальные наклейки на госномера.

— За что еще выписывали штрафы?

— Статья 12.5.1 — как раз таки внесение изменений в конструкцию, что в народе называется. Это самая распространенная статья, по которой приметный автомобиль можно остановить и в принципе всегда можно найти какую-то доработку. Нештатный профиль резины, нештатные колеса. Открыв капот, вообще уже можно найти нештатные патрубки и все остальное.

Есть технический регламент Таможенного союза, в котором определен порядок внесения изменений в конструкцию транспортного средства в обход тех требований, которые выставляет этот технический регламент. Там определен порядок для ретромашин и уникальных штучных автомобилей. Это много лабораторных справок и исследований. И весь этот процесс завязан на безопасность движения, если владельцы таких авто хотят ездить по дорогам общего пользования. Но, скорее всего, просто было неудачно выбрано место проведения фестиваля.

Комментирует автоэксперт, эксперт комиссии по транспорту Заксобрания Санкт-Петербурга, проживающий в Пушкинском районе Петербурга и хорошо знающий местность, где собирались провести автофестиваль, Дмитрий Попов:

— Из того, что там в техрегламенте написано, — не придерешься только к фаркопу, который устанавливается сзади, в случае если в ПТС и СТС указано, что он может буксировать транспортное средство, и не придерешься к багажнику на крыше. А все остальное будет выходить за контур автомобиля, и, соответственно, будет необходимо эти внесения изменений в конструкцию узаконивать.

— А тюнинги двигателя?

— Замена двигателя, изменение мощности, расточки и так далее — это все изменения в конструкцию. Причем в зависимости от того, насколько они масштабные, — соответственно, более документальный, бюрократизированный процесс. Но он привязан именно к безопасности дорожного движения. К слову, насколько я понимаю, место, где они собирались это проводить, — это была уличная дорожная сеть, а значит, там они принципиально не могли ничего такого проводить.

Сотрудникам Бизнес ФМ удалось дозвониться до одного из организаторов фестиваля. Сначала он согласился дать комментарий через час, но потом отказался и прислал официальное сообщение, в котором говорится, что данное решение принято в строгом соответствии с поступившим предписанием ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. О возможных новых датах проведения мероприятия сообщат в ближайшее время. А уже купившим билеты будет предложен возврат денег или перенос на будущий Tsunami Picnic.

Ежегодный фестиваль должен был пройти в 11-й раз. Он включал выступления дрифтеров и стант-райдеров, а также выставку автомобилей и музыкальную программу. Билеты стоили от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей. В прошлом году его посетили более 18 тысяч человек.