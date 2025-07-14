ГАИ собирается запретить водителям заниматься «свапингом»

Руководство ГАИ планирует ввести новый запрет для российских автомобилистов.

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Он касается замены на машинах родных двигателей более мощными, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Парламентская газета», речь идёт о, так называемом, «свапинге» — процедуре, с помощью которой автомобилисты пытаются повысить производительность своих «железных коней» за счёт установки более свежего мотора.

Проблема состоит в том, что некоторые граждане ставят на свои машины с помощью «свапинга» такие двигатели, параметры которых не предусмотрены заводом-изготовителем. В результате чего появляются риски в области безопасности.

ГАИ собирается расширить перечень изменений, которые запрещено вносить в конструкцию транспортных средств. Согласно задумке представителей ведомства, под запрет должна попасть замена двигателя в машине, максимальная мощность или максимальный крутящий момент, которого более чем на 25% превосходит любой мотор, предусмотренный конструкцией данного типа автомобиля его производителем.

Как полагают правоохранители, введение такого запрета должно положить конец результатам широкого «народного творчества», когда водители устанавливают на свои авто «движки» слишком большой мощности для их класса.