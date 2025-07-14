В автосервисах все чаще ремонтируют детали из-за дефицита запчастей

У российских автовладельцев возникла новая проблема — сервисы вынуждены ремонтировать детали вместо их привычной замены. Оригинальные запчасти, которые оставались на складах после ухода официальных производителей, давно раскуплены. Китайские аналоги в продаже есть, но они все чаще оказываются крайне сомнительного качества. В итоге ремонт и длится дольше, и обходится дороже.

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Снаружи плюс 33, на носу отпуск, а в вашем, например, Renault Megane 2013 года сломалась система климат-контроля. Решать задачу надо быстро. Но сейчас в Москве это или невозможно, или неоправданно дорого. В такой ситуации оказалась слушательница Бизнес ФМ, москвичка Наталья:

«Сначала мне объявили ценник примерно в 100 тысяч за замену компрессора климат-контроля. Потом оказалось, что запчасти, которые предлагают на просторах интернета (а официальных нет совсем), настолько вызывают подозрения — не то чтобы будут ли они долго работать, но и подойдут ли вообще в целом к местам соединения и крепления внутри машины. Механик, который решал мою проблему, — спасибо ему большое — пошел навстречу и был вынужден чинить этот самый компрессор, а не ставить новый, как обычно делают, просто потому, что другого выхода, к сожалению, не было».

Компрессор в итоге починили за 50 тысяч рублей, хотя еще лет пять назад новый стоил максимум 40 тысяч. В автосервисах подтвердили, что китайские запчасти китайским запчастям рознь, но контрафакта стало явно больше.

Еще одна проблема — качество деталей невозможно определить на этапе закупки на условном Exist, только после распаковки или уже в процессе работы. Зачастую их приходится заказывать и переставлять несколько раз. Комментирует генеральный директор компании «АТГ» Владимир Дроздовский:

— Ну, вот у нас был случай с подшипниками — пришлось три раза перебирать коробку из-за одного и того же подшипника. Мы их внешне сравнивали. Фирменный знак стоит, как на подшипниках. Пробовали твердость померить — это уже такое сложное исследование, и заниматься этим мы как-то не готовы.

— А вообще в принципе оригинал купить реально?

— В принципе да, но все упирается во время и в качество фирм. Из Америки привезена деталь — там она стоит, допустим, 5 тысяч рублей, а из Китая — полторы. Вопрос в добросовестности именно того, кто ставит эти запчасти.

Аварийные комиссары и страховщики подтвердили складывающийся тренд. И если еще недавно проблема с запчастями была актуальна в условно премиальном сегменте, когда владельцы BMW не могли бесплатно заменить деталь в случае отзывных кампаний, то сейчас вопрос стал гораздо шире. Бюджетные Renault, Opel, старые Mercedes и Rover отремонтировать — целое приключение. Комментирует член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

Глеб Виленский член совета директоров группы содействия «Дельта»

«С нашей стороны рынка, связанной с урегулированием страховых случаев каско и ОСАГО, в общем, непроблемных марок по большому счету и нет. Китайцы — тоже проблемные. Там просто другая проблема. Правительство важный шаг навстречу потребителям сделало уже довольно давно. Мы долго твердили, что не должен весь импорт запчастей быть монополизирован автопроизводителями, импортерами. К счастью, параллельный импорт был не просто легализован, а стал, если угодно, государственной политикой. У субъектов рынка были развязаны руки — по-моему, это абсолютно правильно. Дальше вопрос в том, что на этом рынке должны появиться достаточно крупные, сильные, наполненные финансами игроки, которые выстроят долгосрочные логистические цепочки. К сожалению, это быстро невозможно сделать. Надо быть готовыми еще несколько лет жить, как в 1990-е годы. Машину надо беречь, и все детали в ней надо беречь».

За последние три года российский автовладелец стал сам себе менеджером ремонта — приходится разбираться в номенклатуре запчастей и локализациях производства хотя бы на минимальном уровне.