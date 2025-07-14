Мошенники придумали новую схему с полисами ОСАГО

Мошенники начали реализовывать новую схему обмана, якобы продавая полисы ОСАГО. Что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».

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Теперь под угрозой — владельцы автомобилей, у которых заканчивается срок действия страхового полиса гражданской ответственности (ОСАГО).

Безусловно, собственники транспортных средств стремятся приобрести полис выгоднее, желательно — со скидками. Поэтому, как правило, многие заполняют анкеты и пользуются онлайн-калькуляторами для расчета цены. И вот тут в дело могут вступить злоумышленники. Они имитируют название известной страховой фирмы, к которой часто обращаются за услугами. Создают фишинговый сайт, визуально почти неотличимый от настоящего.

— Для мнимого вычисления цены страхового полиса аферисты запрашивают заполнение формы с персональными данными: ФИО, дата рождения, номер водительских прав, информация об автомобиле, телефон и e-mail, — рассказывает ИТ-специалист Александр Степанов.

После ввода информации пользователю предлагают оплатить электронный полис банковской картой. Таким образом мошенники получают не только персональные сведения, но и доступ к банковской карте. Для проведения платежа требуется ввести номер карты, срок ее действия и CVC/CVV-код, написанный на обороте. В случае успеха аферисты направляют жертву на фальшивую страницу подтверждения платежа, где запрашивают код, приходящий в сообщении от банка.

— После получения всех данных карты злоумышленники обходят двухфакторную аутентификацию и получают деньги, — отмечают в своих материалах в Министерстве внутренних дел. Конечно же, никакого страхового полиса жертва в итоге не получает. Только несет финансовые потери. Эксперты призывают быть предельно внимательными при покупке ОСАГО в интернете. Они предупреждают — приобретать полис обязательного страхования гражданской ответственности нужно только на официальных сайтах страховых компаний. Особое внимание обратите на написание адреса организации в интернете. В случае обнаружения несанкционированной операции оперативно обращайтесь в банк. За мошенничество с полисами ОСАГО предусмотрена уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса.

СПРАВКА

Если водитель будет ездить без оформленного полиса, ему выпишут штраф — 800 рублей, при повторном нарушении правил — 3–5 тысяч.

Также мошенники стали использовать приложение SuperCard для кражи средств со счетов россиян. Программа перехватывает сигнал NFC с мобильного устройства во время бесконтактной оплаты и передает данные банковской карты злоумышленникам. Как работает SuperCard, как от нее защититься и что делать, если уже ее установил, — в материале «ВМ».