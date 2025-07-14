Штрафы и ДТП: ответы на пять самых болезненных вопросов о самокатах

Столичные власти делают многое для того, чтобы езда на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) была безопасной как для пользователей, так и для других участников движения. Однако информация о происшествиях, связанных с использованием электросамокатов, все равно появляется довольно часто. Так что вопросы, которые касаются использования самокатов с электродвигателем, остаются актуальными. На самые популярные из них «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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1. Правда ли, что, фиксируя нарушения самокатчиков и сообщая о них властям, можно заработать?

Денис Балакирев, пресс-секретарь оператора проката электросамокатов:

— Нет, это фейк или шутка, которая разлетелась по соцсетям. Сообщить о нарушении может каждый желающий житель или гость Москвы через телеграм-бот «Самокаты: общественный контроль». Там необходимо выбрать страну, город, а затем — тему обращения, например «опасная езда» или «неправильная парковка». Пожаловаться можно в том числе и в ситуации, если за управлением самоката вы заметили несовершеннолетнего.

Сообщения поступают в адрес сервиса, который вы выберете при формировании обращения. Сервис выявит нарушителя и примет в отношении него меры за нарушение правил оферты. Но никакие финансовые поощрения для сообщившего не предусмотрены.

2. Можно ли в Москве сделать территории, запрещенные для проезда самокатчиков? И нужно ли это?

Алексей Смирнов, эксперт по транспортному консалтингу:

— Запретить проезд самокатов в определенных зонах Москвы технически возможно — такие зоны уже существуют. Они работают для пользователей кикшеринга, потому что сервисы подключены к единой навигационной системе и информация о запретах передается непосредственно на устройства. Однако возникает более фундаментальный вопрос: действительно ли стоит акцентировать внимание на ограничениях? Возможно, стоит сместить фокус с запретов на развитие инфраструктуры. Если в городе будет создана полноценная велоинфраструктура, которой смогут безопасно пользоваться и райдеры кикшеринга, и владельцы частных самокатов, необходимость в ограничениях отпадет сама собой. Безопасная и продуманная городская среда — более устойчивое решение.

3. Ограничена скорость арендных самокатов, но есть же и личные. Можно ли законодательно ограничить скорость и у них?

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Она уже ограничена. 1 марта 2023 года вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения, которая содержит долгожданное введение нового понятия — «средство индивидуальной мобильности». Оно используется для обозначения электросамокатов, сигвеев, моноколес и прочих аналогичных транспортных средств. Именно за это — за закрепление в Правилах дорожного движения — мы с коллегами долго бились.

Отмечу те предложения Мосгордумы, которые были учтены в ПДД. Перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч. Разрешенная масса СИМ — не более 35 килограммов, и в случае превышения запрещается двигаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. А вот по правому краю проезжей части дорог можно ездить на средствах индивидуальной мобильности с любой массой. Но делать это можно лишь на тех участках, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.

Также, по аналогии с велосипедистами, граждане, передвигающиеся на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу должны обязательно спешиваться.

4. Почему паспорт выдают в 14 лет, а право на вождение электросамоката — только в 18 лет?

Дмитрий Левин, адвокат:

— Вопрос о том, почему паспорт гражданина выдается подростку в 14 лет, а возможность законно управлять самокатом появляется только по достижении 18 лет, поднимает интересные вопросы о зрелости, ответственности и правовых нормах, регулирующих жизнь в обществе. Выдача паспорта в 14 лет — это прежде всего акт идентификации. Паспорт подтверждает личность гражданина, его гражданство и предоставляет определенные права и обязанности.

С 14 лет подросток получает возможность самостоятельно совершать некоторые сделки, открывать счета в банке с согласия родителей, нести ответственность за определенные правонарушения. Это своего рода первый шаг к полноценной гражданской жизни, признание его как члена общества, обладающего определенной степенью самостоятельности.

С другой стороны, право на управление самокатом с 18 лет, несмотря на кажущуюся простоту этого транспортного средства, связано с пониманием ответственности за безопасность на дороге. Управление электросамокатом требует концентрации внимания, знания Правил дорожного движения и умения оценивать риски. Предполагается, что к 18 годам человек обладает большей зрелостью и способностью принимать взвешенные решения, необходимые для безопасного передвижения в условиях городской среды. Здесь уже наступает и другой уровень ответственности — как для взрослого человека, в том числе за возможные ДТП, порчу имущества при повреждении самоката.

Таким образом, возрастные ограничения для получения паспорта и права на управление самокатом определяются разными целями. В первом случае — это признание гражданских прав и идентификация личности, во втором — обеспечение безопасности и возложение ответственности за действия на дороге. Оба этих возраста — важные вехи в процессе взросления и приобретения прав и обязанностей.

5. Бывает, что водитель самоката после столкновения с пешеходом просто уезжает. Будут ли их наказывать за это как покинувших место ДТП?

Сергей Радько, автоюрист:

— Сейчас за такие действия нередко привлекают к ответственности по статье 1229 ГК РФ. Однако дело в том, что водители средств индивидуальной мобильности несколько выпадают из правового поля, поэтому если и попадают под штраф, то платят всего 1500 рублей — и то в том случае, если водитель СИМ был в алкогольном или наркотическом опьянении.

В перспективе ответственность за такие действия будет введена. Но бороться с электросамокатами достаточно сложно, потому что наше законодательное поле пока не предусматривает многих вопросов, касающихся этого вида транспорта. В любом случае считаю, что для безопасности движения такая ответственность должна быть предусмотрена.

В ТЕМУ

Количество тяжких дорожно-транспортных происшествий с самокатами и велосипедами снизилось почти на 30 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Как рассказали в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, этому способствовало введение обязательной идентификации пользователей через портал mos.ru и установка номерных знаков на велосипеды и самокаты.

По данным городского ведомства, на июнь текущего года 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей заблокировали операторы проката со старта нынешнего сезона.

С 2025 года арендовать самокат можно только после прохождения верификации через Mos ID. С начала сезона аккаунты подтвердили более 810 тысяч человек, только за май в городе совершали по 230 тысяч поездок в сутки.

КСТАТИ

Мосгордума обратилась в правительство РФ по вопросу расширения полномочий регионов по контролю за СИМ.

В частности, предлагается установить в ПДД и других нормативных актах четкое разграничение между СИМ, электровелосипедами и мопедами, ввести обязательную сертификацию, упрощенную государственную регистрацию и номера для всех СИМ, включая личные. Также в Мосгордуме предложили расширить полномочия регионов в пресечении и администрировании фиксируемых нарушений ПДД и установлении зон автоматического ограничения скорости СИМ.

ЦИФРА

150 локаций города в рамках пилотного проекта получили специальную разметку для удобной парковки самокатов и велосипедов.

СПРАВКА

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проанализировал статистику аварийности с несовершеннолетними с начала года: в 56,5 процента случаев пострадавший ребенок был пешеходом, в 27,7 процента — пассажиром, в 12,9 процента — водителем, в 2,9 процента — велосипедистом.

В категорию «водители» попали несовершеннолетние дети, которые управляли транспортным средством, несмотря на законодательные ограничения.

В ДТП на самокатах попадали дети с 11 лет, на мотоциклах и мопедах с электродвигателем — с 12 лет, а на мотоциклах с двигателем внутреннего сгорания — с 15 лет.

Отметим, что пострадавшими в некоторых ДТП были новорожденные.

Дети на велосипедах попадают в ДТПс 9 лет. В половине случаев — это ученики средней школы (11–13 лет).

Тем не менее за январь-апрель 2025 года случилось на 4,2 процента меньше ДТП с несовершеннолетними, чем за аналогичный период прошлого года. Этому способствуют меры, которые принимают ЦОДД, Департамент транспорта, операторы аренды и ГАИ.

Какие нарушения правил пользования СИМ могут больно ударить по кошельку и законны ли высокие штрафы в подобных случаях, разбиралась «Вечерняя Москва».