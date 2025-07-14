Как избежать дорогого ремонта: почти бесплатный метод борьбы с расходом масла
Повышенный расход масла – проблема, которая может возникнуть не только на старых, но и на новых автомобилях. Как рассказал эксперт ,часто причина кроется в нарушении обкатки двигателя или неправильном выборе моторного масла.
Основные причины масложора:
- Несоблюдение правил обкатки
- Использование неподходящего масла
- Естественные особенности некоторых двигателей (100-150 г на 1000 км)
Как решить проблему:
- Проверить утечки – осмотреть сливную пробку, масляный фильтр, сальники.
- Временно увеличить вязкость масла – это поможет на несколько месяцев.
- Выбрать правильное масло – строго по допускам производителя.
На подержанных авто масложор часто связан с износом поршневых колец (сизый дым из выхлопа). Но если дым обычный, а масло уходит – ищите течи.
Важно: временные меры не заменят полноценный ремонт, но помогут выиграть время, сообщает naavtotrasse.ru. Ранее китайские марки лидируют по продажам машин 2024 года.