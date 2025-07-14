Как избежать дорогого ремонта: почти бесплатный метод борьбы с расходом масла

Повышенный расход масла – проблема, которая может возникнуть не только на старых, но и на новых автомобилях. Как рассказал эксперт ,часто причина кроется в нарушении обкатки двигателя или неправильном выборе моторного масла.

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Основные причины масложора:

Несоблюдение правил обкатки

Использование неподходящего масла

Естественные особенности некоторых двигателей (100-150 г на 1000 км)

Как решить проблему:

Проверить утечки – осмотреть сливную пробку, масляный фильтр, сальники.

Временно увеличить вязкость масла – это поможет на несколько месяцев.

Выбрать правильное масло – строго по допускам производителя.

На подержанных авто масложор часто связан с износом поршневых колец (сизый дым из выхлопа). Но если дым обычный, а масло уходит – ищите течи.

Важно: временные меры не заменят полноценный ремонт, но помогут выиграть время, сообщает naavtotrasse.ru. Ранее китайские марки лидируют по продажам машин 2024 года.