BMW 325iX: первому полноприводному BMW исполнилось 40 лет

Когда речь заходит о зарождении полноприводных автомобилей в Германии, большинство энтузиастов первым делом вспоминают Audi Quattro. Однако, в то время как раллийный флагман из Ингольштадта получал широкое признание в начале 1980-х, BMW в это же время вели разработку собственного варианта системы полного привода. Без лишнего шума, но с перспективой, которая на десятилетия определила дальнейшее развитие бренда. Результатом этой работы стал BMW 325iX — первый полноприводный автомобиль марки, представленный в 1985 году на автосалоне во Франкфурте.

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Модель была построена на базе второго поколения 3 серии (E30), но её задачи отличались от амбиций на раллийных трассах. Основной целью было адаптировать фирменную управляемость BMW к регионам с суровым климатом. И 325iX справился с этой задачей благодаря взвешенному инженерному подходу и техническим решениям, сохранявшим дух бренда.

Фирменный характер и полный привод по-мюнхенски

Постоянный полный привод использовал вискомуфту в центральном дифференциале, распределяя крутящий момент в пропорции 63% назад и 37% вперёд. Это сохраняло узнаваемое «заднеприводное» поведение. Дополнительная вискомуфта в заднем дифференциале улучшала сцепление без ущерба для баланса.

Под капотом — атмосферный рядный шестицилиндровый двигатель M20 объёмом 2,5 литра, доступный с 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом. Но многое, что находилось под капотом, было переработано: появились передние приводные валы, цепной раздаточный механизм и изменена геометрия передней подвески. Масса автомобиля увеличилась примерно на 130 кг по сравнению с обычным 325i, но взамен предлагалась всесезонная универсальность.

В Северной Америке модель предлагалась только в кузове седан, универсал в этот рынок не поставлялся. Производство началось в 1986 году, а общий мировой тираж составил около 30000 экземпляров. На фоне других моделей E30, 325iX остался нишевым предложением — выбором для горных городков и регионов с тяжёлыми зимами.

Положительные отзывы, но ограниченный спрос

Автомобиль получил высокие оценки от профильных изданий. Немецкий журнал Auto Zeitung назвал 325iX «чемпионом управляемости», отметив его устойчивость в сложных дорожных условиях. Хотя система полного привода не была самой продвинутой по конструкции, она обеспечивала редкий баланс: высокое сцепление без потери отзывчивости и безопасности без ущерба для манёвренности. Однако из-за сложности и высокой стоимости модель так и не стала массовой. Для большинства энтузиастов задний привод по-прежнему оставался стандартом. Тем не менее для тех, кто сталкивался со снегом полгода в году, 325iX стал настоящим открытием — BMW, который не нужно было ставить в гараж на зиму.

525iX: технически интересный, но коммерчески неудачный

В 1991 году BMW расширили концепцию полного привода, представив модель 525iX в кузове E34. Это был первый полноприводный представитель 5 серии. Система стала сложнее: теперь управление осуществлялось посредством электронно управляемых многодисковых муфт в раздаточной коробке и заднем дифференциале. Сигналы поступали с датчиков ABS, что позволяло адаптировать распределение тяги в реальном времени в зависимости от скорости вращения колёс.

Технически автомобиль был интересен, но его цена, вес и расход топлива оказались выше, чем у заднеприводной версии. В итоге спрос был низким: к моменту завершения производства в 1995 году было продано менее 10000 экземпляров. Следующее поколение — E39 — и вовсе отказалось от идеи полного привода.

Из ниши — в мейнстрим: X5 и эра xDrive

Возвращение полного привода в модельную линейку BMW произошло в ином виде — с выходом в 1999 году первого поколения X5 (E53), позиционировавшегося как «спортивный универсал» (SAV). Построенный на модифицированной платформе 5 серии, X5 получил новую систему полного привода на базе планетарного редуктора с распределением момента 38% вперед и 62% назад. Также модель была оснащена системой курсовой устойчивости DSC, ассистентом спуска с горы и системой имитации блокировок ADB-X. Впервые полный привод рассматривался BMW не просто как зимняя необходимость, а как часть образа жизни.

Переломным моментом стало внедрение технологии xDrive в 2004 году. Эта полностью адаптивная система могла в считанные миллисекунды передавать 100% крутящего момента на любую из осей в зависимости от угла поворота руля, положения акселератора и данных от систем стабилизации. Впервые она появилась на обновлённом X5 и новом X3, а затем распространилась на модели 3 и 5 серий. Впоследствии xDrive стал стандартом практически для всех линеек BMW — от кроссоверов и «эмок» до электромобилей.

Наследие 325iX

Сегодня, оглядываясь назад, можно сказать, что E30 325iX был не просто экспериментом. Это был стратегический шаг — проверка того, сможет ли BMW внедрить систему полного привода, не потеряв фирменную управляемость. Он не был самым быстрым или самым лёгким среди E30, и даже не стал коллекционной иконой, но оставил значительный след в истории бренда.

Спустя 40 лет аббревиатура iX вернулась — теперь в качестве обозначения электрических кроссоверов, а система xDrive стала неотъемлемой частью современной линейки BMW. И всё это началось с неприметного, но инновационного седана 1985 года — автомобиля, который уверенно чувствовал себя на снегу, на мокром асфальте и в тени легендарного Quattro.