В Москве выросли цены на бензин

Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 за прошлую неделю (с 7 по 13 июля) в Москве выросли на 31 и 30 копеек соответственно. В среднем АИ-92 продается в столице за 58,39 рубля за литр, а АИ-95 - за 64,56 рубля за литр. Премиальный бензин АИ-100 подорожал на 2 копейки - до 87,05 рубля за литр, а дизельное топливо (ДТ) выросло в цене на 3 копейки - до 70,76 рубля за литр.

© Российская Газета

Такие данные приводит Московская топливная ассоциация (МТА).

По статистике Росстата за период с 1 по 7 июля по всей России средние цены на бензин марки АИ-92 повысились на 18 копеек - до 57,22 рубля за литр, а марки АИ-95 на 16 копеек - до 62,44 рубля за литр. Стоимость же дизельного топлива снизилась на 1 копейку - до 71,48 рубля за литр. Свежие данные Росстата за прошлую неделю будут опубликованы 16 июля.

Ускорение роста цен на АЗС напрямую связывают с подорожанием топлива на бирже на фоне повышенного сезонного спроса. С начала лета биржевые котировки выросли на 13% для бензина АИ-92 и на 17,5% - для бензина АИ-95. А с начала года рост составил 25 и 34%.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, на совещании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое 9 июля провел вице-премьер Александр Новак, обсуждалась возможность полного запрета на экспорт бензина из России. Цель - остановить рост биржевых цен. Сейчас он разрешен производителям топлива - нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и запрещен для непроизводителей (трейдеров и нефтебаз).

Также на совещании было дано поручение Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить маржинальность АЗС с учетом обязательных расходов заправок. При этом Минэнерго представило информацию, что цены на дизельное топливо и бензин остаются стабильными и находятся в пределах инфляции.