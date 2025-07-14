Почему владельцам китайских кроссоверов не стоит экономить на топливе
Многие китайские автопроизводители допускают использование АИ-92 вместо АИ-95, хотя на кроссоверах стоят турбомоторы. Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов рассказал "Российской газете", что россиянам не стоит экономить.
"Среди ключевых рисков - это повышенная детонация и нагрузка на двигатель. Турбомоторы с высокой степенью сжатия (9-11 единиц) и форсировкой (до 190 л.с. с 1.5 литра) особенно чувствительны к качеству топлива. Низкооктановый бензин увеличивает риск детонации, которая вызывает ударные нагрузки на поршневую группу и цилиндры, сокращая срок службы мотора. Хотя современные системы управления двигателем (октан-корректоры) адаптируются к АИ-92, это происходит за счёт уменьшения угла опережения зажигания, искусственного ограничения мощности и повышенного расхода топлива. В результате паспортные характеристики автомобиля не достигаются, а экономия на топливе нивелируется перерасходом. Еще одной проблемой может стать перегрев и износ турбины. Борьба с детонацией через обогащение смеси повышает температуру выхлопных газов, что негативно влияет на турбокомпрессор и катализатор. Для сохранения ресурса двигателя и заявленных характеристик стоит использовать бензин с октановым числом не ниже АИ-95, особенно при активной эксплуатации или нагрузках (езда в горах, буксировка). Разница в стоимости топлива компенсируется долговечностью узлов и стабильностью работы мотора. Разрешение АИ-92 - это скорее маркетинговый ход для привлечения покупателей в ценовом сегменте. Однако, как показывает практика, долгосрочная экономия возможна только при соблюдении оптимальных требований к топливу", - отмечает специалист.