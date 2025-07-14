Почему владельцам китайских кроссоверов не стоит экономить на топливе

Многие китайские автопроизводители допускают использование АИ-92 вместо АИ-95, хотя на кроссоверах стоят турбомоторы. Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов рассказал "Российской газете", что россиянам не стоит экономить.

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