Дилеры решили, что за кризис автобизнеса будут расплачиваться покупатели

Дилеры решили, что за кризис автобизнеса будут расплачиваться простые россияне
Предложение ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) повысить продажи новых легковых автомобилей за счёт введения повышенного налога на машины старше 15 лет и обязательного технического осмотра каждые шесть месяцев вызвало споры среди специалистов отрасли. О том, какие последствия могут нести данные нововведения, рассказал портал "Автовзгляд".
Буквально год назад глава ведомства Алексей Подщеколдин говорил о важности прозрачности и законности сделок при продаже и обслуживании новых машин. Он подчеркивал необходимость навести порядок в кредитовании, страховании и предоставлении дополнительных услуг.
В 2024 году рынок новых автомобилей стабильно рос, а дилеры получали хорошую прибыль. Однако в 2025 году ситуация резко изменилась. Спрос упал, и многие дилерские сети оказались на грани выживания. Поэтому в РОАД решили почему-то подстегнуть продажи машин за счет простых россиян.
Важно отметить, что в 2022 году дилерский сектор демонстрировал высокие показатели прибыльности, реализуя дорогостоящие аксессуары и услуги, такие как коврики в салон по цене 300 000 рублей и антикоррозийная обработка за полмиллиона рублей. Это вызывало критику со стороны потребителей, которые считали, что продавцы злоупотребляют своим положением.
Кроме того, дилеры часто накручивали цены на запчасти, что приводило к дополнительным финансовым нагрузкам на автовладельцев.
Сейчас же в качестве аргумента в пользу своей идеи ввести повышенный налог на старые машины Подщеколдин приводит доводы, связанные с охраной окружающей среды. Он считает, что автомобили с изношенными двигателями оказывают негативное влияние на экологию.
Однако учитывая, что предлагаемое решение повлечёт за собой существенное увеличение расходов на их содержание, возникает вопрос о том, насколько эта инициатива действительно поможет улучшить экологическую обстановку.
Безусловно, подержанная машина - это не только усталость металла, от которой никуда не деться, но и более низкий уровень безопасности. Также стоит учитывать более высокий расход топлива по сравнению с современными моделями и дополнительные затраты на содержание и обслуживание.
Остается надеяться, что подобное предложение РОАД будет подвергнуто всестороннему анализу со стороны экспертного сообщества и представителей государственных органов. Очевидно, что для оживления автомобильного бизнеса необходимо применять более взвешенные и эффективные подходы, которые будут способствовать развитию отрасли без нанесения ущерба экономике и социальной сфере.