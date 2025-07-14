Дилеры решили, что за кризис автобизнеса будут расплачиваться покупатели

Предложение ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) повысить продажи новых легковых автомобилей за счёт введения повышенного налога на машины старше 15 лет и обязательного технического осмотра каждые шесть месяцев вызвало споры среди специалистов отрасли. О том, какие последствия могут нести данные нововведения, рассказал портал "Автовзгляд".

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Буквально год назад глава ведомства Алексей Подщеколдин говорил о важности прозрачности и законности сделок при продаже и обслуживании новых машин. Он подчеркивал необходимость навести порядок в кредитовании, страховании и предоставлении дополнительных услуг.

В 2024 году рынок новых автомобилей стабильно рос, а дилеры получали хорошую прибыль. Однако в 2025 году ситуация резко изменилась. Спрос упал, и многие дилерские сети оказались на грани выживания. Поэтому в РОАД решили почему-то подстегнуть продажи машин за счет простых россиян.

Важно отметить, что в 2022 году дилерский сектор демонстрировал высокие показатели прибыльности, реализуя дорогостоящие аксессуары и услуги, такие как коврики в салон по цене 300 000 рублей и антикоррозийная обработка за полмиллиона рублей. Это вызывало критику со стороны потребителей, которые считали, что продавцы злоупотребляют своим положением.

Кроме того, дилеры часто накручивали цены на запчасти, что приводило к дополнительным финансовым нагрузкам на автовладельцев.

Сейчас же в качестве аргумента в пользу своей идеи ввести повышенный налог на старые машины Подщеколдин приводит доводы, связанные с охраной окружающей среды. Он считает, что автомобили с изношенными двигателями оказывают негативное влияние на экологию.

Однако учитывая, что предлагаемое решение повлечёт за собой существенное увеличение расходов на их содержание, возникает вопрос о том, насколько эта инициатива действительно поможет улучшить экологическую обстановку.

Безусловно, подержанная машина - это не только усталость металла, от которой никуда не деться, но и более низкий уровень безопасности. Также стоит учитывать более высокий расход топлива по сравнению с современными моделями и дополнительные затраты на содержание и обслуживание.

Остается надеяться, что подобное предложение РОАД будет подвергнуто всестороннему анализу со стороны экспертного сообщества и представителей государственных органов. Очевидно, что для оживления автомобильного бизнеса необходимо применять более взвешенные и эффективные подходы, которые будут способствовать развитию отрасли без нанесения ущерба экономике и социальной сфере.