Почему Lada Niva Travel за 1 млн рублей не грозят поломки

Одним из проверенных вариантов, когда речь заходит о покупке надёжного полноприводника, является Lada Niva Travel. Эксперт "За рулём" Александр Виноградов рассказал об особенностях модели, которыми обусловлена её живучесть.

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На стороне "Лады" - соотношение цены и года выпуска. При бюджете в 1 млн рублей можно купить почти новую Niva Travel 2022-2023 года.

Эксперт назвал силовой агрегат надёжным, главное - следить за натяжением цепи ГРМ и зазорами в приводе клапанов, а слабым местом коробки является муфта включения пятой передачи, которая может износиться быстрее, если часто ездить на максимальных скоростях. Ресурс сцепления - большой: 130-140 тысяч км, говорит эксперт.

Один из недостатков - малая мощность: двигатель 1,7 литра выдаёт 80 л.с.

До конца года АвтоВАЗ начнёт выпуск Niva Travel с 90-сильным двигателем объёмом 1,8 литра. Несмотря на то, что силовой агрегат новый, стоимость внедорожника окажется близка к нынешней.