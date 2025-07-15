Гляди в оба: офтальмолог дала совет водителям, которые ездят по ночам

Почти 30% людей страдают от астигматизма, который значительно ухудшает зрение в сумерках. Езда ночью требует особой осторожности, ведь риск ДТП в это время суток в несколько раз выше, чем днём. Врач-офтальмолог и доцент кафедры глазных болезней НМХЦ им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко в беседе с порталом Life.ru поделилась полезными советами для безопасного вождения в темное время.

© Российская Газета

Перед тем как отправиться в путь, Лещенко настоятельно рекомендует проверить работоспособность фар, стоп-сигналов, поворотников и очистить стёкла и зеркала от загрязнений, поскольку они могут усилить блики. Дальний свет должен освещать дорогу на расстоянии 100-150 метров, а ближний - на 40-50 метров. Однако даже правильно настроенные фары не могут полностью заменить внимание водителя. Ограниченный обзор - главная опасность на дороге, напомнила специалист.

В преддверии ночной поездки рекомендуется обеспечить полноценный отдых, учитывая, что в этот период суток биологические ритмы организма могут способствовать возникновению сонливости. В случае появления признаков усталости рекомендуется открыть окно для проветривания салона автомобиля, включить музыку или сделать короткую остановку.

На неизвестной дороге следует ориентироваться по разметке или обочине, избегая резких манёвров. Если вы видите только один источник света впереди, это может быть мотоцикл или автомобиль с неисправными фарами. В такой ситуации лучше прижаться к правому краю полосы.

Здоровье глаз играет важную роль. С возрастом может развиться пресбиопия, которая затрудняет чтение мелкого текста и восприятие объектов вблизи. Астигматизм также влияет на зрение, искажая изображение. Для коррекции этих нарушений Лещенко рекомендует использовать контактные линзы с фильтром сине-фиолетового света. Они уменьшают блики от фар и повышают чёткость зрения. В отличие от очков, линзы не запотевают и не ограничивают обзор.

Скорость движения в ночное время должна быть ниже, чем днем, а дистанцию до впереди идущего транспортного средства следует увеличивать, руководствуясь "правилом трех секунд". Для этого необходимо выбрать объект на дороге, до которого доехала машина впереди, и сосчитать до трех. Если вы успеваете достичь этого объекта за указанное время, значит, дистанция безопасна, резюмировала врач.

Ранее "РГ" рассказывала о том, как подготовить авто к дальней поездке.