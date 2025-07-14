В Благовещенске запретили электросамокаты

В Благовещенске с сегодняшнего дня введен полный запрет на средства индивидуальной мобильности. Теперь по городу нельзя кататься на электросамокатах. Об этом заявил мэр Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

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"Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла - она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным", - написал Имамеев.

Недавно депутаты областного законодательного собрания приняли региональный закон, вводящий различные штрафы, связанные с ездой на электросамокатах и подобных транспортных средствах или неправильным их размещением. Кроме того, закон дал муниципалитетам Амурской области право устанавливать полный запрет на использование СИМ.

Отметим, что для граждан за езду на электросамокатах и подобных средствах передвижения при полном запрете в Амурской области грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 25 тысяч рублей, а для юрлиц - от 100 до 150 тысяч рублей.