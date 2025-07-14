В РФ начались продажи народного вездехода за 495 000 рублей

Компания "Тактик" сообщила о начале продаж народного вездехода АГ-23, стоимость которого в самой простой модификации начинается от 495 тысяч рублей.

© Российская Газета

Автомобиль разрабатывался как максимально утилитарное транспортное средство негражданского применения.

"Предназначен для передвижения в условиях бездорожья: болотистой и пересечённой местности, глубокого рыхлого снега", - говорится в инструкции по эксплуатации.

Главный конструктор проекта Алексей Гаргашьян, создатель вездехода "Шерп".

АГ-23 имеет несущий кузов, два посадочных места, колёсную формулу 6х6, Грузоподъёмность - до 400 кг. Конструкция кузова позволяет устанавливать различные надстройки по желанию заказчика.

Авто по умолчанию комплектуется трансмиссией - вариатор "Сафари" и 5-ступенчатой МКП.

Цена 495 тысяч рублей - без двигателя и колёс, которые предлагаются отдельно и стоят 50 000 и 120 000 рублей. Двигатель - двухцилиндровый Lifan LF2V78F-2A Pro.

Также дополнительно можно купить второй бензобак на 12 л (9500 рублей), аккумулятор (9000 рублей), капот (25 000 рублей), передний диван с системой пружинных блоков и продольной регулировкой (25 000 рублей).

У АГ-23 есть старшая модификация АГ-24, которая получила улученное оснащение и более мощный 35-сильный двигатель.