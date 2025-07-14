Москвичу выплатят восемь миллионов за недоставленный в срок автомобиль

Житель Москвы выиграл дело у автосалона, после того, как ему вовремя не доставили китайский автомобиль. Теперь мужчине обязаны выплатить восемь миллионов рублей. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в соцсети.

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— Согласно условиям, мужчине обещали найти и доставить из Китая желаемое авто, он внес оплату пять миллионов рублей. В сентябре стало понятно, что автомобиля не будет, договор расторгли, а вот деньги автосалон возвращать не спешил. Мужчина обратился в суд. В общей сложности автосалон остался должен клиенту более восьми миллионов рублей, — рассказали в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Мужчина получит денежную компенсацию, которую удовлетворил Гагаринский суд, в размере 300 тысяч за неустойку, 203 616 рублей (процент за пользование чужими средствами). Кроме того, автосалон оплатит госпошлину, выплатит штраф за причиненный моральный вред.

Ранее житель Москвы выиграл дело у дилера автомобиля «Москвич 6». Мужчине отказывались чинить авто, после чего он пошел в суд. В общей сложности он взыскал более 3,4 миллиона рублей, хотя рассчитывал на 11,5 миллиона.