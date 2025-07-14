В РФ продают почти новый ВАЗ-2106 1987 года выпуска

В Санкт-Петербурге "Российская газета" обнаружила в продаже почти новый седан ВАЗ-2106 цвета "Сафари". Автомобиль был выпущен в 1987 году, но за 37 лет на нём проехали только 13 тысяч километров.

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Владелец заявляет о прекрасном техническом и эстетическом состоянии: всё заводское, без ДТП и каких-либо дефектов. Автомобиль комплектуется мотором ВАЗ-21011 объёмом 1,3 литра мощностью 69 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

Все документы - инструкция, счета-фактуры и накладные о покупке сохранены.

Цена - 400 000 рублей.

На прошлой неделе "РГ" рассказывала о ВАЗ-2106 в заводском состоянии, выпущенный в 2004 году. Пробег - 15 тысяч км. Стоимость почти такая же - 385 000 рублей.