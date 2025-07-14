GAC представил обновленный кроссовер GS8 для российского рынка

Марка GAC представила обновленный кроссовер GS8 для российского рынка в новом исполнении. В версии GL модель получила два ряда сидений вместо трех, что увеличило пространство для пассажиров и объем багажника.

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В компании подчеркнули, что обновлённый GS8 построен на основе модульной архитектуры GPMA.

В комплектации GL кроссовер оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками и шинами 255/55 R19. Также в этой комплектации есть тонированные боковые стёкла и электропривод двери багажника.

В список опций обновлённой версии входят электропривод сидений водителя и переднего пассажира, шесть подушек безопасности, цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма, 14,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса с поддержкой Apple CarPlay и камерой заднего вида, обогрев и вентиляция сидений.

Автомобиль оснащен турбированным двигателем, который развивает 231 лошадиную силу. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Полный привод у машины реализован при помощи муфты Haldex.

Цена новинки пока не раскрывается.

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