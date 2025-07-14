В Китае назвали "трехлетки", которым не грозит быстрое обесценивание

Китайская ассоциация автомобильных дилеров (CADA) составила списки автомобилей в возрасте три года, которые с течением времени дешевеют медленнее остальных.

Наименьшей "девальвации" подвержены минивэны - они сохраняют почти 59,5% от начальной стоимости, пишут "Китайские автомобили" со ссылкой на CADA. Остаточная стоимость полноразмерных седанов и кроссоверов тоже высокая - 56 и 55,7% соответственно.

Стремительнее всего дешевеют компактные авто (48,9%) и субкомпактные кроссоверы (49,2%).

В брендовом зачёте автомобилей возрастом три года первые места заняли Porsche (69,08%), Lexus (60,51%) и Mercedes-Benz (59,34%). Единственной китайской маркой в десятке лучших оказался GAC (57,29%).

Результаты известных в РФ марок: Tank - 12 место (57,04%), далее идут Lynk & Co (54,58%) и Geely (54,56%). Haval оказался на 20 месте с результатом 53,52% остаточной стоимости, Changan - 22 место (52,49%), Chery - 31 место (51,03%). А популярная в РФ Li Auto и вовсе заняла 38 строчку (47,69%).

Антирейтинг возглавили Mitsubishi (46,73%), Chevrolet (43,58%) и Infiniti (39,41%).

Модельный зачёт возглавили Mercedes-Benz G-Class (87,60%), Lexus LM (77,06%) и Toyota Alphard (76,62%).

Среди китайских моделей наиболее выделился Tank 300: спустя три года после покупки внедорожник можно продать за 64,57% от салонной стоимости. Geely Monjaro расположился на 43 позиции с результатом 58,49%, Geely Atlas (56,56%) оказался на 60 строчке. И это не так плохо, потому что у Toyota RAV4 показатель остаточной стоимости ниже - 56,29%, это 65 место.

Три последних места занимают Mercedes B-Class (42,41%), Bestune B70 (39,29%) и Hongqi H7 (31,98%).