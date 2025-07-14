Депутаты предлагают запретить продажу устройств, позволяющих скрыть автономера

Продажу устройств и других приспособлений, которые позволяют скрыть номер автомобиля на дороге, предложили запретить. Соответствующие поправки вносятся в закон о "Защите прав потребителей". Впрочем, правительство рекомендовало серьезно доработать этот законопроект. А главное - вносить поправки не в закон "О защите прав потребителей", а в другие нормативные акты.

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Но обо всем конкретнее. У нас действительно многие водители применяют устройства для сокрытия номеров. Это могут быть механические устройства, которые просто после нажатия кнопки переворачивают знаки, установленные на автомобилях. Это могут быть пленки, нанесенные на знак, которые искажают его видимость для камер. Это может быть простая изолента, которая меняет одну цифру на другую. Например, "ноль" превращается в "восьмерку". Попробуй потом найди нарушителя.

Кроме того, на дорогах ездят машины с номерами-откидушками. Подъезжает такой водитель к камере, номер у него падает - и все, поехал дальше. Есть номера-перевертыши. Перед камерой они переворачиваются. И в кадре либо подменный знак, либо оборотная сторона законного знака. Особенно такие методы популярны на платных трассах, где автовладельцам хочется проехать с ветерком, но без финансовых обременений.

Корреспондент "РГ" не раз встречал таких на заправках. Кстати, после нашего репортажа на трассе М12 началась проверка проезжающих машин со скрытыми номерами

Выявлять таких на дороге не просто. Но и Госавтоинспекция, и контролеры камер научились это делать. Камеры выявляют модель, марку, искусственный интеллект прослеживает движение такого автомобиля по трассе с того момента, когда его номер известен, до того, когда он скрыт. И все. История решена.

Но проблема заключается не только в том, чтобы выявить такие машины на дороге. А в том, чтобы привлечь водителя к ответственности. На это расходуются огромные бюджетные средства, задействуется огромное количество инспекторов.

После публикации в "Российской газете" материала о том, как после заправки машины выезжают с опущенными номерами, покрытыми грязью, а то и снегом, начались массовые проверки на трассе со стороны ГИБДД. И даже большое количество таких водителей привлечено к ответственности. Но открытым остается вопрос, каким образом им удалось воспользоваться этими устройствами, если еще в прошлом году они могут быть лишены прав даже за грязные номера.

Дело в том, что изначальный проект предполагал просто запрет на торговлю такими новациями. Но внесен он был в качестве поправки в закон "О защите прав потребителей". Правительство сочло, что проектируемые положения не соответствуют предмету правового регулирования указанного закона РФ, поскольку ограничения продажи отдельных видов товаров устанавливаются федеральными законами, регулирующими оборот отдельных видов продукции.

Кроме того, частью 21 статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях уже установлена административная ответственность за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке.