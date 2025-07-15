Госдума одобрила повышение пошлин для автомобилистов

Власти планируют увеличить государственные пошлины для владельцев автомобилей. Соответствующий законопроект одобрили в Государственной думе, сообщает РИА Новости.

© Вечерняя Москва

Депутаты рассмотрят инициативу уже 15 июля.

— Одобренный документ предполагает увеличение пошлин за получение паспорта транспортного средства в полтора раза — с 800 рублей до 1,2 тысячи, — передает РИА Новости.

Цена за внесение изменений в паспорт также увеличится с 350 до 525 рублей. Повысится и стоимость свидетельства о регистрации — до 1,5 тысячи рублей на бумаге и до 4,5 тысячи на пластике.

С увеличением цен столкнутся водители при выдаче водительских удостоверений и международных прав. Кроме того, значительно возрастут пошлины на автомобильные номера и различные свидетельства, связанные с транспортными средствами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на этой неделе депутаты рассмотрят законопроекты о введении дополнительных госпошлин для мигрантов. Поправки предлагают ввод пошлин на выдачу или переоформление иностранцу и на продление срока действия разрешения на работу.