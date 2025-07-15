Эксперт назвал плюсы желтой дорожной разметки

В столичном департаменте транспорта сообщили, что начали применять жёлтую краску при нанесении дорожной разметки. В ведомстве отметили, что это позволит сделать дороги безопаснее и сократить число аварий. По мнению редактора журнала «За рулём» Кирилла Милешкина, которое он озвучил в беседе с Quto.ru, нововведение действительно поможет повысить безопасность движения.

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«Применение разметки жёлтого цвета действительно имеет смысл в регионах со сложными погодными условиями: где часты снегопады, слякоть, сильные дожди, туманы. Москва под это подходит, как и северные части России, где аналогичная разметка уже применяется», — считает эксперт.

Также он отметил, что замена белой краски на жёлтую никак не отразится на стоимости содержания дорог и действительно сделает столичные улицы «немного безопаснее» за счёт лучшей видимости дорожной разметки.