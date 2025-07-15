Почему искать виновного при ДТП с животным бесполезно

Количество столкновений с животными на дорогах растет. Однако зачастую это бесхозные четвероногие, поэтому взыскать ущерб не с кого.

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Стадо коров, лошадей, овец, да еще в ночное время на дороге - это большая проблема для автомобилистов. Она особенно актуальна в период летних отпусков, когда россияне путешествуют по стране на машинах. Бесконтрольный выгул коров или лошадей вдоль трасс становится причиной аварий. Кстати, шкура лосей не отражает свет фар, поэтому увидеть их на дороге в ночное время бывает непросто.

Автомобилисты жалуются, что на популярных у туристов трассах иногда отсутствуют знаки, предупреждающие о выходе животных на дорогу. Сотрудники ГИБДД, которые приезжают на место ДТП, говорят, что найти владельца, например, табуна лошадей практически невозможно. В таких случаях водитель может рассчитывать только на выплату по полису каско, по ОСАГО возмещения ущерба не будет.

Как пояснил замначальника управления Российского союза автостраховщиков по методологии регулирования убытков Андрей Маклецов, искать виновника, лицо, ответственное за причинение вреда вашему автомобилю, и с него взыскивать ущерб - бесполезное дело. В случае ДТП с домашним животным нужно доказать, что хозяин не обеспечил за ним должное наблюдение и условия выпаса. Однако найти хозяина - тяжелая задача. Часто у животных на самовыгуле нет никаких опознавательных знаков в виде бирок, чипов или клейма.

Случаи наказания безответственных владельцев животных, скорее, исключение, нежели правило. Штраф составляет от 500 до 5000 рублей.

На повреждения застрахованных по каско транспортных средств, полученные из-за животных и птиц (домашних и диких), приходится около 0,11% от всех завяленных страховых случаев в течение 2024 года, говорят в Национальной страховой информационной системе. С каждым годом этот процент растет.