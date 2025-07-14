Эксперт оценил необходимость ужесточения требований к водителям старше 60 лет

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером высказался о перспективах внесения изменений в правила допуска людей старше 60 лет к вождению в России.

Механизмы определения допуска людей старше 60 лет к участию в дорожном движении нуждаются в совершенствовании. Об этом говорится в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, передавал ранее ТАСС. В документе отмечалось, что такие водители наиболее часто становятся виновниками дорожных происшествий по сравнению с другими возрастными группами.

В первую очередь нужно отметить, что в документе не говорится о наличии планов ужесточить правила допуска для водителей старше 60 лет, там просто говорится о необходимости изучить соответствующий вопрос. Но каким образом это сделать, на сегодняшний день никто не знает. Практически нигде в мире подобные ужесточения для пожилых водителей введены не были. При этом нужно отметить, что население всех развитых стран, включая Россию, стареет, поэтому число пожилых водителей в дальнейшем в них будет только расти. И тут возникают вопросы. К примеру, ранее пенсионный возраст был увеличен до 65 лет [для мужчин в России]. Получается, что до этого возраста можно работать, к примеру, у станка или на стройке. Кроме того, согласно статистике, у нас средний возраст дальнобойщика составляет 55 лет, и есть понимание, что среди них много водителей старше 60 лет. Также в Москве среди водителей автобусов есть много лиц, чей возраст превышает 60 лет. Получается, при ужесточении правил их нужно будет прогонять? Я так не думаю. Поэтому соответствующих планов сейчас нет. Есть запрос на изучение данной темы. Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Вместе с тем эксперт привел пример Финляндии, где существует норматив по прохождению медицинского освидетельствования пожилыми водителями.

«Это единственная известная мне страна, где существует дифференцированный подход к водителям в зависимости от их возраста. В Финляндии водители старше 70 лет проходят медосмотр не раз в 15 лет, как более молодые автомобилисты, а раз в 5 лет. И они проходят более строгий медосмотр. Возможно, и у нас сделают нечто подобное. Но пока, повторюсь, соответствующих планов нет», - сказал эксперт.

Моржаретто при этом отметил, что автомобилисты, чей возраст превышает 60 лет, не представляют собой самую опасную категорию водителей в России.

«Самый «аварийный» возраст у водителей – это 30-40 лет, а самый «аварийный» стаж – это 8 лет. Это тот период, когда водители начинают чувствовать, что все умеют делать за рулем, что они найдут выход из любой ситуации на дороге», - рассказал специалист.

Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пообещала разработать до конца июля законопроект об увеличении транспортного налога на автомобили старше 15 лет с момента выпуска.