Старый Kenworth удалось разогнать до 229 км/ч

Я человек простой: люблю гоночные автомобили и обожаю грузовики. А если совместить и то, и другое — то ты завоюешь 100% моего внимания.

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Именно этим и занялся австралийский энтузиаст скорости Роб Уотерс, построив свой Kenworth W-серии по прозвищу The Prospector. Этот грузовик специально подготовлен для заездов по соляным равнинам озера Гэрднер. Пусть его максимальная скорость — 229 км/ч — не звучит впечатляюще, но для такой махины это просто огонь.

Говорят, гонять на озере Гэрднер даже приятнее, чем на знаменитом Бонневилле, а протяжённость трассы — около 160 километров — позволяет жать газ в пол на чём угодно, хоть на тяжеленном грузовике с двигателем мощностью под 1500 л.с.

В основе конструкции — 13-литровый дизельный рядный Caterpillar, вытащенный из самосвала и установленный за кабиной. Шасси грузовика было удлинено, а капот из стеклопластика стал куда длиннее обычного — хотя под ним нет двигателя.

Всё это — ради аэродинамики. Любой, кто хоть раз участвовал в заездах на максимальную скорость, скажет: обтекаемость важнее мощности. Хотя больше «лошадей» тоже никогда не помешает.

Двигатель The Prospector выдает 2,7-4 бар наддува с помощью турбины BorgWarner S500SX диаметром 88 мм. Вся пайпинг-система выполнена просто восхитительно, особенно в сочетании с красной рамой и ярко-жёлтым кузовом. Хромированные патрубки проходят вдоль всей рамы за кабиной и выбрасывают клубы дыма, пока турбина не начнёт всерьёз раскручиваться.

А топливный бак? Правильно — это отполированный хромированный пивной кег.

Этот Kenworth удерживает австралийский рекорд скорости среди модифицированных дизельных машин — впечатляющий результат, учитывая, что вся сборка заняла всего пять месяцев.

Во время одного из заездов на Speed Week 2025 грузовик начало тянуть в сторону. Причиной оказался неисправный задний дифференциал — вся мощность шла только на одно колесо.

Обычно машина едет «как по нитке», что неудивительно: каждая деталь разрабатывалась ради стабильности и прямолинейности на высокой скорости. К счастью, поломку быстро устранили.

Уотерс уже много лет говорит, что его цель — достичь 240 км/ч, а там и до 260 км/ч недалеко. Пока этого сделать не удалось, но вряд ли кто-то на соляной равнине испытывает от этого горечь.

Озеро Гэрднер — тихое и спокойное место, в отличие от шумного Бонневилля. И даже если The Prospector никогда не поедет быстрее 240 — что-то подсказывает, что для этих ребят это и не главное.