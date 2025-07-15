Как правильно совершать обгон

Начал обгон, закончил его через сплошную или в зоне действия знака "Обгон запрещен" - наказуемое деяние. Это обычная история на дороге. У сотрудников ГИБДД, да и у судов на такие маневры один ответ: нарушил правила - виновен. В общем, в лучшем случае штраф 5 тысяч. В худшем - лишение прав.

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И не важно, что водитель начал этот маневр в разрешенном месте. Важно, где он его закончил. А вот на это уже Верховный суд высказал свое веское мнение. Причем приведем его буквально: "Не важно, где начал, важно, где закончил".

Впрочем, Верховный суд выдал и второй тезис, также важный для водителей: сотруднику ГИБДД не требуется доказывать нарушение с помощью видео. Достаточно, что он его видел собственными глазами.

Итак. Некий водитель начал обгон впереди идущей машины там, где это было разрешено. Но не успел его закончить до знака "обгон запрещен". Это и послужило поводом для ГИБДД привлечь его к ответственности.

Однако выяснилось, что это не первое такое нарушение. Ранее этого водителя уже штрафовали за аналогичный обгон на 5 тыс. рублей. Потому суд лишил его прав на год. Водитель обжаловал это решение, ссылаясь на то, что начал обгон там, где это не запрещено, и только завершил его уже за знаком. Который, к слову, не видел, потому что он был закрыт машиной.

Согласно требованиям ГОСТа, знак, запрещающий обгон, должен дублироваться и на противоположной стороне дороги, иначе водитель может его не заметить

Также водитель указал, что сотрудники ГИБДД не предъявили ему видеозапись нарушения. Да и к делу она не приложена. Он дошел даже до Верховного суда. И Верховный суд пояснил, что доводы о том, что водитель начал совершать обгон в соответствии с Правилами дорожного движения, в этом случае не влияют на квалификацию совершенного им деяния. Согласно правовой позиции, сформулированной в определении Конституционного суда, наличие в действиях водителя признаков объективной стороны состава данного административного правонарушения не зависит от того, в какой момент выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, транспортное средство располагалось на ней в нарушение правил. Факт завершения маневра уже в зоне действия запрещающего знака установлен. И при оформлении материалов водитель против этого не возражал.

Что же касается фотовидеосъемки нарушения, то согласно Кодексу об административных правонарушениях обязательная фиксация правонарушения на видеозапись не требуется. Допущенное нарушение ПДД выявлено уполномоченными должностными лицами в том числе визуально, что в силу пункта 1 части 1 статьи 28.1 КоАП являлось самостоятельным основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. ВС оставил в силе решения судов.

Как пояснил юрист Лев Воропаев, подобная ситуация рассматривалась еще в постановлении Пленума Верховного суда N 20 от 2019 года. Если водитель начал маневр там, где это разрешено, но завершил его под действием запрещающего знака, он привлекается к ответственности за движение по встречной полосе.

Другое дело, что согласно ГОСТу, знак, запрещающий обгон, должен дублироваться и на противоположной стороне дороги. Иначе у водителя действительно есть шанс его не заметить. Но это уже претензии к владельцу дороги, а не к ГИБДД.

Что касается фотовидеофиксации нарушения, то уже не раз и кассационные суды, и Верховный суд объясняли, что съемка нужна только при автоматической фотовидеофиксации нарушения. А сотруднику ГИБДД на дороге достаточно увидеть нарушение и отобразить его в рапорте.