Автогонщица рассказала, как почувствовать себя уверенно за рулем

Автогонщица Ирина Сидоркова (программа G-Drive SMP Racing) объяснила, как превратить тревогу на трассе в уверенное управление. Страх скорости — естественная реакция, говорит она. Ощущение, что машина «живёт своей жизнью», провоцирует желание вцепиться в руль, но побороть этот страх придётся.

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Для начала нужно найти тихий участок дороги, на котором будет можно ехать на комфортной скорости. Например, 40 километров в час вместо 60. Увеличивать скорость стоит только тогда, когда водитель чувствует, что страх отступает.

Отрабатывать контролируемые разгоны и торможения нужно на закрытой площадке. Многократные повторы дадут понимание поведения транспортного средства и уверенность в своих действиях.

Не стоит свой взгляд направлять на капот или ближайший асфальт. Обзор горизонта позволяет заранее планировать манёвры и снижает тревогу. Стоит убедиться, что руки правильно лежат на руле, а посадка устойчива. При надёжном контакте с машиной уменьшается напряжение автолюбителя.

Сидоркова рекомендует проговаривать все свои действия вслух: «Снижаю скорость перед поворотом, контролирую зеркала». По её словам, это структурирует мысли и выводит тревогу наружу. Если кажется, что контроль теряется, она советует сильнее сжать руль, осознанно почувствовать педали под ногами, а стопами упереться в пол. Эти простые действия вернут ощущение управления, пишет «Газета.Ru».

Хорошим способом снизить тревожность может стать мысленное деление маршрута на короткие отрезки (300-500 метров). Концентрация на ближайшей цели уменьшает глобальный стресс от высокой скорости. После поездки стоит провести её анализ, отметив не только ошибки, но и успехи. Это переучивает мозг видеть в вождении освоенный навык, а не угрозу, объясняет спортсменка.