Глава ГАИ разъяснил процедуру получения электронного ПТС

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Вопрос от читателя «За рулем»:

– Купил машину, при заключении сделки и оформлении в ГАИ заполнили последнее свободное поле в ПТС. Надо ли получать новый ПТС? Или лучше сделать электронный?

Михайленко С. М., Нижегородская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– До тех пор, пока транспортное средство не станет предметом новой сделки, в получении нового паспорта транспортного средства, равно как и оформлении электронного паспорта транспортного средства, необходимости нет.

В то же время в соответствии с Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции МВД России, утвержденными постановлением Правительства РФ 21 декабря 2019 года № 1764, право сделать это у вас остается.

Взамен непригодного для использования паспорта транспортного средства можно как получить его бумажный дубликат, так и оформить документ в электронном виде. Для получения дубликата бумажного паспорта следует обращаться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции. При наличии подтвержденной учетной записи заявление также можно подать на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Для оформления электронного паспорта следует обращаться в уполномоченную Минпромторгом России испытательную лабораторию или к оператору технического осмотра. Перечень таких операторов содержится на официальном сайте указанного министерства в подразделе «Перечни и реестры» раздела «Документы».