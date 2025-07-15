Составлен рейтинг топ-10 седанов стоимостью до 2 млн рублей

Эксперты Газпромбанк Автолизинг специально для "Российской газеты" проанализировали продажи иностранных седанов в первой половине 2025 года. За счет весомых скидок дистрибьюторы смогли предложить рынку десять моделей сегмента ценой ниже двух миллионов. Это позволило реализовать 14,1 тысячи таких машин. Однако за тот же период в прошлом году эти модели расходились в два раза активнее - помогали более щедрые предложения по кредитам и лизингу. В целом восемь из десяти наиболее доступных седанов-иномарок сократили продажи в диапазоне от 23 до 74%. В то же время два автомобиля - Livan S6 Pro и Solaris КRS - заметно прибавили на низкой базе. Причем последний автомобиль смог стать самым популярным седаном сегмента.

© Российская Газета

Средняя цена нового автомобиля давно держится выше трех миллионов рублей. Тем интереснее для клиентов те машины, которые можно купить в полтора-два раза дешевле, при этом получить товар с гарантийной поддержкой производителя. Естественно, что, как и в прежние годы, на рынке седанов в целом у нас правит бал Lada - конкретно Vesta и Granta. Суммарно на эти машины пришлось 58,2 тысячи сделок (-46% к I п. 24 года). Однако, если клиент хотел рассмотреть иностранные варианты, то в рамках примерно того же бюджета у него оставался в этом году довольно широкий выбор.

Так, самый доступный иностранный седан, Changan Alsvin, продавали за 1,35 миллиона рублей. Год назад прайс начинался с отметки в 1,6 миллиона. Но привлекательный ценник не помог удержать популярность. За полугодие реализовали 1,1 тысячи машин, на 70% меньше, чем за тот же период в 2024-м. Почти половина продаж автомобилю обеспечивают корпоративные сделки, а в условиях высоких процентных ставок на заемные деньги эти закупки сократились особенно сильно.

Собираемый на "Автоторе" BAIC U5 Plus выглядит автомобилем гораздо более взрослым и комфортабельным. Однако и здесь бизнесу долго мешала высокая цена. До нынешних значений - от 1,4 миллиона рублей - она была снижена лишь весной этого года, на фоне чего июньский результат в 201 сделку оказался на 44% выше майского. Но результаты полугодия в целом оказались отрицательными - 1,5 тысячи машин (-59%).

В похожей парадигме живет бизнес и по седанам того же завода - Kaiyi E5. Попытки продавать эти автомобили выше двух миллионов рублей не удались. Скидки сделали цену более привлекательной - от 1,6 миллиона. Причем в некоторых салонах можно встретить машины, которые дилеры за счет собственной маржи готовы отдать еще на 100-150 тысяч дешевле. Однако в "штуках" результат полугодия сжался на 51% - 1,3 тысячи сделок.

Ценник на Livan S6 Pro в 1,65 миллиона рублей также выглядит привлекательно. С учетом того, что это щедро оснащенный седан среднего класса, родственник Geely, мощностью в 147 л.с. и динамикой разгона в 8,8 с до сотни, его можно признать едва ли не самым выгодным предложением в классе. Однако "вкусную" цену дистрибьютор установил только после того, как вновь серьезно просели продажи. Пока клиенты только начали распробовать предложение (189 а/м, + 85%).

В представленный нами рейтинг включены и седаны марки Solaris. Формально их стоит признать отечественными. Однако технически эта продукция продолжает выпускаться из деталей Hyundai и Kia. Главные козыри - крепкий кузов, безнаддувный мотор и полноценная АКП с гидротрансформатором - все реже можно встретить в бюджетном сегменте. Логисты завода под Санкт-Петербургом смогли в текущем году наладить поставки деталей. Но динамику продаж ожидаемо определила цена.

Solaris KRS с ценой от 1,75 миллиона рублей нашел за полугодие в 15 раз больше клиентов (2,5 тысячи сделок), чем в первой половине 2024 года. Именно этот автомобиль стал самым популярным иностранным седаном до двух миллионов рублей. Родственный Solaris HS почему-то предлагали почти на 200 тысяч дороже. Клиенты оценили политику соответствующим образом: спрос упал на 23%, до 2,4 тысячи сделок.

Ценники в 1,8-1,9 миллиона рублей позволили занять место в топ-10 также таким моделям как Geely Emgrand (2,3 тысячи сделок), Omoda S5 (2,2 тысячи), Changan Eado (0,5 тысячи) и MG5 (118 а/м). Все они пережили падение продаж от 30 до 70%.

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг: