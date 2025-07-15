В Госдуме заявили о недоверии к китайским машинам с российским шильдиком

Российским концернам не стоит заниматься перелицовкой китайских автомобилей, так как китайские машины с российскими шильдиками вызывают двойное недоверие. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов.

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Парламентарий описал ситуацию на российском авторынке словами «свято место пусто не бывает» — раньше рынок был захвачен международным сообществом автомобильных производителей, а сейчас он стал более китайским. При этом, чтобы не допустить полного его захвата брендами из КНР, достаточно просто «делать нормально, делать качественно», а не придумывать какие-то «чудовищные формы неправильной поддержки отечественного автопрома».

По словам депутата, в автомобильной промышленности и в автомобильной торговле существует «запредельный лоббизм». У отечественных компаний есть хороший потенциал для роста, но не надо пользоваться костылями в виде жесткой господдержки и ограничивать конкуренцию на рынке, и при этом заниматься копированием.

«Я не понимаю, почему "АвтоВАЗ" тот говорит, что он отечественный, выпускает Chery Tiggo под своей маркой. Когда только стали выпускать, я сказал, что не пойдет марка, потому что название было нерусское. Зачем это делать? Когда человек идет, покупает Lada Vesta, он понимает, что покупает отечественную машину, Когда он покупает китайскую машину с отечественным шильдиком, тут, понимаете, двойное недоверие какое-то происходит», — пояснил он.

Первым перелицовкой китайских машин стал заниматься российский автозавод «Москвич». «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3е» представляют собой JAC JS4 и iEVS4, а «Москвич 6» — модель суббренда Jac, Sehol A5 Plus. А новый семиместный кроссовер Москвич 8 по сути является копией китайского JAC Sehol X8 Plus. В Китае продажи этого кроссовера начались в 2022 году, а в России старт продаж под отечественной маркой был запланирован на конец 2024 года, но так дор сих пор не состоялся.

Также выпускал «китайцев» с российским шильдиком и «АвтоВАЗ» — бывший завод Nissan на окраине Санкт-Петербурга выпустил партию машин под брендом XCITE, которые представляли собой китайские Chery Tiggo 7. Однако модель не обрела популярности и ее выпуск решили сократить втрое. Также концерн отказался от планов по выпуску автомобиля X-Cross 5, который представлял собой перелицованный FAW Bestune T77 (машины отличаются лишь шильдиками). На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге успели выпустить только 170 машин.

Китайским по своей сути является и «первый белорусский кроссовер» BelGee X50, который не так давно стал частым представителем такси и каршеринга. Новинка белорусского бренда — перелицованный китайский Geely Coolray — от своего прототипа он отличается лишь логотипом на крышке багажника. «БелДжи» — совместное предприятие с китайской фирмой Geely, которое с 2011 года ведет крупноузловую сборку машин бренда из КНР. Завод выпускает такие модели, как Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray.

При этом маскируют китайские автомобили не только российские производители, но и сами компании из Поднебесной — так, ранее стало известно, что китайская Chery создала дочернюю фирму Defetoo, в партнерстве с которой российский «АГР Холдинг» будет выпускать на бывшем заводе Volkswagen в Калуге автомобили под брендом Tenet. Согласно описанию моделей, все новинки Tenet — перелицованные Chery. При этом «АГР Холдинг» на двух других своих автомобильных заводах под Санкт-Петербургом уже выпускает Hyundai и Kia, но под собственным брендом Solaris.