Автоэксперт назвала вещи, которые обязательно нужно возить в машине

Каждый автовладелец должен быть готов к непредвиденным ситуациям на дороге и иметь при себе обязательный набор документов и принадлежностей, а также некоторые полезные дополнения. Руководитель отдела продаж розничной сети "Vedro.pro" Александра Басманова рассказала "Российской газете", что именно нужно возить в автомобиле, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в пути.

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"Первое и главное - обязательный пакет документов и принадлежностей, требуемых Правилами дорожного движения. Каждый водитель обязан иметь при себе свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), водительское удостоверение и полис ОСАГО. Помимо этого, согласно законодательству РФ, в машине должны находиться аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет.

Также крайне важно наличие запасного колеса. Оно, как правило, устанавливается ещё на заводе-изготовителе автомобиля. Однако само по себе запасное колесо бесполезно, если у вас нет домкрата и баллонного ключа, которые позволяют заменить пробитое колесо. Дополнительно следует возить с собой автомобильный компрессор для подкачки шин и набор рабочих перчаток, чтобы сохранить руки чистыми и защитить их от травм.

Если поездки на автомобиле часто ведут за город, полезными станут провода для аккумулятора, буксировочный трос и складная лопата. Эти предметы не займут много места, но окажутся незаменимыми в ситуации, когда нужно будет помочь завести заглохшую машину, вытащить автомобиль из грязи или снега.

В багажнике всегда должен быть небольшой набор инструментов. Минимальный комплект, состоящий из нескольких отвёрток и наиболее популярных ключей, позволит быстро устранить мелкие неисправности прямо на месте, не прибегая к услугам автосервиса.

Не забывайте держать в бардачке набор запасных предохранителей и, конечно же, классическую синюю изоленту. Зимой особенно неприятно столкнуться с внезапным отказом печки, поэтому замена перегоревшего предохранителя может стать лучшим решением проблемы. Также полезно иметь запасную лампочку для фар, поскольку в темное время суток исправные осветительные приборы - гарантия безопасности на дороге.

Современные автомобилисты не обходятся без смартфонов, поэтому обязательным аксессуаром является зарядный шнур для телефона. Помимо поддержания связи, телефон может использоваться как мощный фонарик. Также важно иметь запасные батарейки для пульта автомобильной сигнализации и солнцезащитные очки, которые особенно полезны в яркие морозные дни, когда ослепляющее солнце может серьёзно мешать безопасному вождению.

В салоне автомобиля обязательно должен быть набор влажных и сухих салфеток, которые пригодятся во многих ситуациях - от уборки мелких загрязнений до личной гигиены. Помимо этого, не лишним будет держать при себе таблетку обезболивающего средства на случай внезапной головной боли, чтобы не тратить время на поиски ближайшей аптеки.

Зимой к обязательным предметам добавляются незамерзающая жидкость для стёкол и удобная щётка со скребком для удаления снега и льда с кузова автомобиля. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности, так как чистые стёкла обеспечивают хорошую видимость.

И также полезно держать в автомобиле небольшую канистру моторного масла, чтобы оперативно долить его в случае необходимости. Такая предусмотрительность позволит избежать серьёзных технических проблем в пути", - отметила она.