Продажи не начались, но "Москвич 5" и "Москвич 8" встают на учет

В июне на учёт были поставлены ещё не стартовавшие на рынке кроссоверы "Москвич 5" и "Москвич 8", пишут "Китайские автомобили". В прошлом месяце зарегистрировано 16 и 18 едини моделей соответственно.

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Всего за полгода на учёт в органах ГИБДД было поставлено 57 "Москвичей 5" и 20 "Москвичей 8".

Что касается флагманского "Москвича 8", то в настоящее время ведётся подготовка к официальному старту продаж модели. Он может состояться до конца месяца. Однако это информация не официальная, и сроки снова могут сдвинуть, как бывало не раз: новинку планировали начать продавать осенью 2024 года, затем в начале 2025-го и так далее. По последней информации "РГ", кроссовер можно будет купить в августе.

"Москвич 8" - среднеразмерный кроссовер, который будет доступен только с 7-местным салоном и передним приводом. Двигатель - 174-сильный турбомотор 1,5 литра, агрегатированный 7-ступенчатым "роботом". Известно, что новинку предложат в двух версиях исполнения: "Техно" и "Премиум".

Что касается "Москвича 5", то модель вообще не анонсирована для российского рынка. При этом на заводе не отрицают факт того, что в их распоряжении эта модель имеется.

Ранее "РГ" рассказывала, что кроссоверы являются корпоративными, и инженеры и испытатели проводят тесты автомобилей. По их тестам "Москвич" будет принимать решение о запуске модели в серию.