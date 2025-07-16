Заставляет вспомнить Duster: эксперт протестировал Vesta с новой коробкой

Эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин провел тест-драйв Lada Vesta Cross с новой шестиступенчатой трансмиссией от китайского производителя WLY и рассказал об особенностях поведения автомобиля.

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Он отметил, что предшествующая пятиступенчатая механическая коробка передач ВАЗ-2180 функционировала на пределе своих возможностей при работе с указанным двигателем. Китайская же трансмиссия, рассчитанная на крутящий момент до 220 Н·м, обладает значительным запасом прочности и устойчивости к агрессивным режимам вождения.

По словам Милешкина, этот факт позволяет предположить, что она может быть успешно применена в сочетании с турбированными двигателями, такими как те, что устанавливаются на автомобилях Haval (143 л.с.) и Chery (147 л.с.).

Эксперт подробно изучил конструктивные параметры трансмиссии. Шестиступенчатая коробка передач, производимая WLY, имеет длину 387 мм, что несколько короче, чем у вазовской коробки передач (400 мм). Однако ее масса составляет 42,1 кг в сухом состоянии, что существенно превышает массу вазовской трансмиссии (31,6 кг).

Специалист заявил, что первое впечатление от новой машины - исключительно положительное. Переключение передач происходит очень плавно и точно.

С его слов, уже после начала движения возникает ощущение, что эта машина похожа на Renault Duster. Можно спокойно стартовать со второй скорости и разгоняться до 40 км/ч без перегрузки двигателя. В условиях медленного движения это позволяет использовать коробку передач в почти автоматическом режиме: включаешь вторую передачу и плавно едешь, работая сцеплением. Первая передача нужна только для резкого ускорения или движения в сложных условиях, например, с прицепом.

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