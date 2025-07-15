Почему автокомпании продолжают работу в нашей стране

Японские автопроизводители продолжают оказывать послепродажное обслуживание на территории России, несмотря на прекращение локального производства. Об этом заявил посол Японии в Москве Акира Муто в интервью ТАСС.

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По его словам, приостановка производства не означает полного ухода с рынка. Компании продолжают предоставлять технические услуги, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию автомобилей и сохранить доверие российских клиентов к бренду.

Японские компании ответственно подходят к сервисному обслуживанию, используя оригинальные запчасти, соответствующие строгим стандартам качества, - отметил дипломат, добавив, что они прилагают все усилия, чтобы обеспечить долгий срок службы автомобилей и высокий уровень надежности.

Акира Муто также подчеркнул, что эти усилия ценятся российскими владельцами, что помогает японским брендам сохранять лояльность потребителей.

Ранее "РГ" сообщала, что россияне продолжают покупать японские автомобили по схеме параллельного импорта, и Toyota возглавляет список самых популярных импортных "не китайцев".