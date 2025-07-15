Как не попасть под гидроудар

В случае, когда автомобиль попадает в глубокие лужи, может произойти гидроудар. О том, как этого не допустить, рассказал в беседе со «Звездой» автоэксперт Владимир Бахарев.

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«Единственный метод эффективной борьбы с этой историей - это не попадать в нее, то есть, не ездить быстро по лужам. Ну и конечно, желательно, предварительно, всегда следить за состоянием машины», - уточнил собеседник телеканала.

По словам Бахарева, если высота луж превышает высоту покрышек автомобиля, то это может негативно сказаться на работе двигателя. Кроме того, попадание воды на транспортное средство нежелательно из-за огромного количества электрики.

«Воздухозаборники находятся достаточно низко, и попадание воды в цилиндры заканчивается тем, что называется гидроударом. Да и в целом попадание воды на контакты - плохая история», - добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе со «Звездой» поделился советами по вождению автомобиля в жару. Он напомнил, что в такую погоду водители больше утомляемы, из-за чего могут происходить аварии.