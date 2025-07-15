В России продают Toyota Highlander 2012 года в идеале

В Сочи "Российская газета" обнаружила в продаже Toyota Highlander 2012 года выпуска, который за 13 лет наездил только 12 тысяч километров. Для V6 3,5 это лишь только обкатка.

© Российская Газета

Владелец рассказал, что кроссовер покупался новым в качестве автомобиля для отпусков. Highlander все эти годы находился в Краснодарском крае на паркинге.

Из минусов - есть один подкрашенный элемент: левая часть переднего бампера, которая пострадала при въезде в гараж.

Судя по VIN, автомобиль собран в Японии, оснащён 273-сильным V6 и классическим автоматом. Привод - полный. Комплектация неплохая: кожаный салон, вставки под дерево, климат, мультируль, штатная мультимедиа с тачскрином.

За Toyota Highlander 2012 года владелец назначил цену в 4,6 млн рублей. Для сравнения: Highlander 2025 года китайской сборки с двухлитровым мотором и полным приводом в максимальной комплектации с русифицированным интерфейсом можно купить за 4,9 млн рублей.