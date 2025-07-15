Без Pro и Max: тест-драйв Chery Tiggo 7L

Представляю, как бесят владельцев семейства Tiggo 7 эти бесконечные обновления кроссовера! Их негодование можно понять, ведь свежая модель буквально через год становится устаревшей. Но хорошо, что в этих рестайлингах действительно есть смысл.

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Самая последняя итерация Tiggo 7 внезапно получила приставку L. Видимо, у Chery наконец-то закончились все эти смартфонные наименования вроде Pro, Max и прочих Plus. Помните, сначала этот кроссовер назывался «просто» 7, потом получил приставку Pro, затем к ней добавилась ещё и Max. Но китайцы продолжили допиливать его и без смены названия. Менялась внешность, интерьер, вариатор заменили на робот, добавили полный привод – и вот перед нами Tiggo 7L как результат многолетних доработок.

Отличия – в деталях

Снаружи «эльку» можно узнать по головной оптике от старшего Tiggo 8 Pro Max и решётке радиатора, как у флагмана Tiggo 9. Появились новый капот и бампер с противотуманками, а с передних крыльев пропал бесполезный декор. Корму украшает новая светотехника, над которой теперь расположена надпись Chery. Номерной знак переехал с бампера на багажную дверь, а фейковые выхлопные патрубки исчезли вовсе. Цветов кузова теперь семь, причём с белым и красным можно заказать контрастную чёрную крышу. Странно, что тонированы только задние боковые окошки, а стёкла дверей – нет.

Интерьер тоже изрядно прибавил солидности, причём по тому же рецепту – установкой деталей от Tiggo 8 Pro Max. Материалы приятны глазу и на ощупь, другое дело, что их здесь слишком много – с разнообразием фактур явно переборщили. Например, зачем здесь имитация карбона вместо имитации дерева? Спасибо, что кнопки управления климатом на передней панели сделали обычными аналоговыми вместо бликующего сенсорного недоразумения.

Немного изогнутый кластер из двух 12,3-дюймовых экранов смотрится неплохо, хотя по современным меркам дисплеи кажутся устаревшими – изображение выглядит зернистым. Для «приборки» на выбор есть три темы. К счастью, в том числе и классическая, с парой круглых шкал. Хороша вся фурнитура в салоне – особенно металлические барабанчики и крутилки. Впечатление портит разве что селектор коробки передач из дешёвого прозрачного пластика с мордой тигра внутри.

Теснота и удобства

Руль приятный, с большим диапазоном регулировок, чего не скажешь о водительском кресле. У него в целом неплохой профиль и мягкость набивки, но коротковата подушка. А больше всего огорчает маленький диапазон продольной регулировки: при росте 180 см сиденье хочется отодвинуть подальше от педалей. В результате в длительных поездках устают ноги. Зато в топовой версии есть и подогрев, и вентиляция, и память положений. Мультимедийная система радует отличным переводом интерфейса и беспроводным протоколом Apple CarPlay, который моментально подхватывает смартфон. Есть беспроводная зарядка, порты USB, 12-вольтовая розетка и отличная аудиосистема Sony с плотным басом.

Второй ряд вполне просторен по всем направлениям даже с панорамной крышей в топовой версии кроссовера. Есть подогрев дивана, но разъём USB всего один. Регулировок у второго ряда нет, так что угол наклона спинки может показаться для некоторых недостаточным. Пол сзади почти идеально ровный, крошечный горбик тоннеля незаметен. Багажник хорош: боковины отделаны мягким ворсом, есть крючок для пакетов, плафон освещения и рулонная шторка.

Жаль, что по бокам нет никаких отсеков или ниш, и канистра омывайки или всякая мелочь будет кататься по всему багажнику. Разумеется, спинку можно сложить, а шторку – снять, получив в итоге 1500 литров объёма. Пол при этом будет почти ровным, но с неизбежным подъёмом спинки, поскольку подушка при этом не откидывается вперёд. Кстати, в подполье прячется полноразмерная запаска, а по бокам от неё можно пристроить всякие инструменты, щётку и тому подобную мелочь.

Тайна буквы L

С очередным обновлением кроссовер внезапно прибавил в длину 40 мм – может быть, отсюда и появилась буква L в его названии? Правда, колёсная база (2670 мм) у Tiggo 7 осталась прежней – в размерах выросли только… бамперы. Автомобиль по-прежнему построен на модульной платформе T1X со стойками Макферсона спереди и многорычажкой сзади. Под капотом – 1,6-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор SQRF4J16C с цепным приводом ГРМ и непосредственным впрыском. Двигатель работает в тандеме с 7-ступенчатым роботом 7DCT300 от Getrag, а задние колёса в случае полноприводной версии подключаются через муфту BorgWarner.

Длительная эволюция Chery Tiggo 7 приносит свои плоды. Я помню, насколько жёстким и тряским когда-то был кроссовер. Теперь же на ходу его не узнать. Подвеска обошлась без кардинальных доработок, но иные характеристики пружин и амортизаторов наконец-то сделали её не только комфортной, но и энергоёмкой. На редкость удачный баланс! На извилистых дорожках Калужской области, с перепадами высот и весьма неоднородным покрытием, автомобиль едет с приятной упругостью.

И плавность хода у 7L хороша. Тигго даже на грунтовке оберегает пассажиров от излишней раскачки и вибраций. Причём на достойном уровне отрабатываются как мелкие неровности вроде трещин в асфальте и свежих заплаток, так и ямы покрупнее. Задние пассажиры тоже отмечают высокий уровень комфорта, но до укачивания, к счастью, не доходит – колебания остаются в рамках дозволенного. Конечно, тот же Tiggo 9 может предложить ещё больше, но в своём классе «семёрке» теперь нет равных.

С точки зрения управляемости 7L ощущается чуть более точным и цельным автомобилем, чем прежний 7 Pro Max. Он не требует подруливаний в связке поворотов, несмотря на отсутствие нормальной обратной связи, цепко держится за асфальт на скоростной дуге и даже кренится вполне себе умеренно. Хоть и делает всё это, уж будем откровенны, без особого желания или тем более – какого-то азарта. Машина просто выполняет команды – без лишних эмоций или энтузиазма, но целевой аудитории ничего больше и не нужно.

Тянет и ползёт

На силовой агрегат тоже жаловаться грех – мотор тянет добротно, коробка шустро щёлкает передачи. В городе динамики хватает за глаза, на загородных трассах под педалью тоже остаётся запас, но к обгонам на трёхзначных скоростях уже нужно подходить аккуратнее. Режимы движения предсказуемы – «Эко» утомительно-флегматичный, «Комфорт» – оптимальный и логичный, «Спорт» – немного обострённый. На самом деле, в спортивном режиме можно ездить и каждый день, он не делает автомобиль нервным, как это часто бывает. Но придётся терпеть повышенные обороты мотора – робот переключает передачи заметно позже и держит выбранную ступень до последнего.

Tiggo 7L с полным приводом появился в продаже меньше месяца назад, но конструктивная схема трансмиссии всем давно знакома. В этом плане ничего нового не произошло, и режимы движения у новинки те же самые – «Снег», «Грунт» и «4х4». В последнем муфта работает с преднатягом, так что это своего рода универсальный пресет для бездорожья. Ну как бездорожья… Про дорожный просвет всего 190 мм и длинные свесы забывать не стоит.

Тем не менее на лесных дорожках кроссовер ни разу не застрял в песке или грязи после проливных дождей. Трансмиссия делит тягу по осям симметрично – этого хватает, чтобы «семёрка» вылезала из раскисшей грязи или глубокой колеи после небольшой пробуксовки. Полный привод – в любом случае штука полезная, так что пусть лучше будет. Нет-нет да и пригодится, особенно зимой. Тормозов кроссоверу хватает, и педаль настроена хорошо – дозировать замедление удобно, и пассажиры не клюют головой. Вот только красные суппорты здесь смотрятся откровенно аляповато.

Базовая версия Active с задним приводом обойдётся в 2 680 000 рублей. Оснащение у неё довольно скромное: есть светодиодная оптика, задний парктроник и камера, 18-дюймовые колёса, подогрев сидений, руля, зеркал, ветрового стекла и форсунок омывателя, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с шестью динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, передние и боковые подушки безопасности. Модификация с полным приводом стоит чуть дороже – 2 880 000 рублей.

Конкуренты и цены

В топовой версии Ultra у кроссовера будут противотуманные фары и передние парктроники, панорамная крыша, система кругового обзора, электроприводы кресел и багажной двери, полноразмерное запасное колесо, аудиосистема с восемью динамиками, беспроводная зарядка, вентиляция кресел, ионизация воздуха, голосовое управление мультимедиа и полный набор ассистентов водителя. Исполнение с передним приводом обойдётся ровно в три миллиона рублей, с полным – 3 230 000 рублей. В общем-то, вполне разумная доплата.

А что конкуренты? Полноприводный Soueast S07 дороже – от 3 299 000 до 3 449 000 рублей, Jaecoo J7 – от 3 589 900 до 4 009 900 рублей, Jetour Dashing – от 3 649 000 до 3 799 000 рублей, Haval Jolion – от 2 399 000 до 2 749 000 рублей, а Geely Atlas – от 3 717 190 до 4 017 190 рублей. На этом фоне Tiggo 7L выглядит вполне себе привлекательно. Конечно, новым автомобилем его не назвать – это просто очередная модернизация «семёрки». Последняя ли?

Но все доработки вышли безусловно удачными: кроссовер не только стал выглядеть солиднее, но и наконец-то поехал по-взрослому. Отпугнуть или как минимум насторожить потенциальных покупателей может разве что вероятность очередного рестайлинга через год. А то и меньше. Пустяк, но, согласитесь, как-то неприятно.