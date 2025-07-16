Тольяттинский вуз начал выпускать оборудование для АвтоВАЗа

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) приступил к производству технологической оснастки для линий окраски автомобилей на «АвтоВАЗе». Разработка ведется в рамках работы передовой инженерной школы «ГибридТех» с участием студентов и научных коллективов вуза.

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Как сообщили в университете, специалисты создают подвески и транспортировочные тележки для итальянских и турецких линий окраски, используемых на предприятии. Российское оборудование позволит повысить производительность и обеспечить технологический суверенитет.

По словам технического директора инновационно-технологического парка ТГУ Павла Огина, каждая модель автомобиля требует уникальной оснастки, которая учитывает не только скорость перемещения деталей, но и материалы, а также способы их нанесения.

Проект рассчитан до 2026 года и направлен на внедрение гибридных и комбинированных технологий в производство.