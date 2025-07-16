Эксперт резко раскритиковал новые пошлины для машин из Китая

В Госдуме выступили с инициативой защитить отечественных автопроизводителей от конкуренции путём введения новых пошлин на легковушки из Поднебесной, а также корректировки утильсбора. Однако в беседе с Quto.ru редактор журнала «За рулём» Кирилл Милешкин отметил, что нововведения приведут к обвалу рынка.

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«Здравое предложение только одно: сначала нужно оздоровить экономику, и первым шагом должно стать заметное снижение ключевой ставки. “Зажать” китайские компании пошлинами и квотами — это поддержание монополии АвтоВАЗа», — подчеркнул эксперт.

По его словам, введение дополнительных платежей на иномарки никак не скажется на доступном модельном ряду отечественных производителей, однако приведёт к росту цен, в том числе на Lada.

Он также негативно оценил «идею локализации любой ценой», тем более что «инициаторы то ли не в курсе, то ли сознательно игнорируют» ряд факторов.