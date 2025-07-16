Мотоциклисты смогут ездить по платникам бесплатно

Сегодня на всех платных дорогах в России мотоциклистов причисляют к той же категории транспорта, что и легковые автомобили, а выделить их в отдельную категорию со сниженными тарифами технически невозможно. Тем временем байки заметно легче машин и наносят меньший вред дорогам, так что, по данным Quto.ru, депутат Дмитрий Гусев предложил вовсе отменить плату за проезд для мотоциклов.

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«Мотоциклисты — полноправные участники дорожного движения. Но они платят за проезд по платным дорогам столько же, сколько и автомобилисты. Хотя мотоцикл оказывает гораздо меньшую нагрузку на дорожное полотно. Это несправедливо», — считает политик.

По его мнению, пока нет технической возможности выделить их в отдельную категорию транспортных средств, можно вовсе отменить плату за проезд по платникам. Для этого нужно установить укороченные шлагбаумы на 1 или 2 полосах на пунктах оплаты проезда, а также установить информационные таблички. По словам депутата, это не потребует лишних затрат.

Помимо этого, когда техника позволит, Гусев предложил ввести для двухколёсного транспорта тариф в размере 50% от суммы, которую платят водители легковых автомобилей.