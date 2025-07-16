Комитет Госдумы одобрил рост пошлин для автовладельцев за выдачу документов

Правительственный законопроект о росте государственных пошлин для автовладельцев прошел профильный комитет Государственной думы России по бюджету и налогам. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагает увеличение пошлин за получение паспорта транспортного средства с 800 до 1,2 тысячи рублей, за внесение в него изменений — с 350 рублей до 525 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства предлагают увеличить сбор в три раза — до 1,5 тысячи рублей в бумажном формате и до 4,5 тысячи в пластике.

Выдача национального водительского удостоверения может увеличиться до 4 тысяч рублей на пластиковой основе и до 6 тысяч нового поколения.

Проект планируют передать на рассмотрение 15 июля.

До этого председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил, что китайские автопроизводители активно укрепляют позиции на российском рынке, и отечественная промышленность нуждается в поддержке, для этого автомобили из КНР следует обложить пошлинами.

Ранее сообщалось, что в России утильсбор могут распространить на еще одну категорию автомобилей.