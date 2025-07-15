Тест-драйв Hongqi H6: китайского лифтбека со спортивными имиджем

«Спортивный дух», «Вдохновлённый спортом», «Спортивный дизайн»… Такими эпитетами полон раздел официального сайта премиальной марки Hongqi, посвящённый новому лифтбеку H6. Компания, которая больше известна своими кроссоверами и седанами, представила модель в непривычном для себя кузове. Соответствует ли автомобиль всем тем красочным описаниям, придуманным для него маркетологами, разбираемся по итогам первого теста.

© Hongqi

Hongqi H6 выглядит динамично и грациозно, даже несмотря на то, что это достаточно крупный автомобиль: длина, ширина и высота составляют 4990, 1876, 1450 миллиметров соответственно при колёсной базе 2920 миллиметров. Габариты лифтбека почти один в один повторяют седан H5 и по большому счёту — это один и тот же автомобиль, но с некоторыми внешними и техническими доработками.

Например, за похожей решёткой радиатора находятся активные жалюзи, которые в автоматическом режиме регулируют воздушный поток и температуру под капотом, рисунок ходовых светодиодных огней можно менять, выбирая «взгляд» машины из пяти вариантов, крыша лифтбека вне зависимости от цвета кузова может быть только чёрной, а по центру заднего бампера установлены сдвоенные патрубки выпускной системы, тоже намекающие на некую «спортивность».

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

И, конечно, у H6 есть большие 19-дюймовые колёсные диски с низкопрофильными «ранфлэтами», для замены которых не преусмотрено даже докатки. При этом для седана H5 доступны как 18-е колёса, так и базовые «семнашки».

Но самое главное — это крупная подъёмная пятая дверь, открывающая доступ к 500-литровому багажнику. Проём широкий, погрузочная высота не слишком большая, доступ организован удобно и с загрузкой сюда тяжёлых габаритных вещей не должно возникнуть больших проблем. Задние сиденья складываются по-отдельности и пол получился бы почти ровным, если бы не ступенька между отсеками, которая всё портит — протолкнуть в дальнюю часть салона что-то объёмное не получится.

По сравнению с седаном, объём багажника увеличился на 70 литров, крышке добавили электропривод, да и в целом грузовой отсек лифтбека сделан более удобным

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

Второй ряд Hongqi H6 ничем не отличается от седана за исключением одной детали. Места тут также полно: запас свободного пространства в ногах приличный — настоящий бизнес-класс, но ниспадающая крыша заставит пассажиров ростом выше 175 см сидеть, пригибая голову, или в не самой удобной позе. В этом случае не помешала бы регулировка спинки по углу наклона, но лифтбек такого предложить не может.

Спереди различий между двумя моделями ещё меньше. Приборка, архитектура центральной консоли и тоннеля, а также похожие материалы отделки. Выглядит салон достаточно богато, но материалы отделки не самые роскошные и жёсткого пластика многовато для модели премиальной марки. При этом лифтбек старается казаться ещё дороже, чем седан. У него интерьере встречаются вставки из замши, руль «подрезан» в нижней части (опять-таки на «спортивный» манер), а на ободе теперь имеются вставки из карбона.

На водительском месте удобно: сиденья комфортные, с электрорегулировками по 12 направлениям, обогревом, вентиляцией и массажем (последняя функция переднему пассажиру не доступна даже в самой дорогой модификации), а руль настраивается в двух плоскостях. Как и полагается всем современным автомобилям, управление всем, чем только можно, завязано на мультимедийную систему.

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

12,6-дюймовый экран отлично реагирует на нажатия, сам комплекс не подтормаживает, но не поддерживает ни Apple CarPlay, ни Android Auto, а с русификацией у Hongqi всё ещё проблема и в некоторых пунктах меню приходится разбираться «методом тыка».

Например, с ходу совершенно непонятно, что обозначают иконки «ПО» и «АО» в блоке «Вождение». Экспериментально оказывается, что речь идёт о более мягком и плотном режиме работы адаптивной подвески. Помимо выбора мягкости амортизаторов, лифтбек позволяет собрать под себя собственный вариант настройки, изменив отклик на нажатие педали газа и усилие на руле. Или же выбрать заранее предустановленные варианты. И изменение поведения автомобиля в каждом из них действительно чувствуется.

В «Спорте» подвеска максимально зажимается и начинает собирать с дороги практически все неровности, включая мелочёвку. В «Комфорте» ехать становится приятнее — самый оптимальный вариант для передвижения в городском потоке, когда есть приемлемая реакция на нажатие педали газа, достойная «фильтрация» дорожных дефектов и приятное усилие на руле. В «Эко» подвеска ещё больше расслабляется, практически полностью убирая зуд от небольших и средних неровностей, но отклики на акселератор становятся слишком задемпфированными.

Настраиваемая подвеска доступна только для автомобилей в топовой комплектации, а на версию попроще устанавливаются обычные пассивные амортизаторы. Их настройки близки к «Комфорту» топовой модификации, но машина собирает больше мелочи и чувствительно реагирует на дефекты средней величины и выступающие заплатки.

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

Рулится лифтбек вне зависимости от модификации очень достойно для китайского автомобиля, которые в принципе не балуют водителей обратной связью. Да и мотора H6 хватает с лихвой: двухлитровый турбодвигатель, который устанавливается и на седан, для новинки форсирован с 218 до 245 лошадиных сил. «Сотню» большой тяжёлый переднеприводный лифтбек набирает за семь секунд.

Классический «автомат» Aisin бережёт себя и не даёт стартовать «на все деньги», но зато в движении работает плавно, адекватно и предсказуемо. При переходе в кикдаун он чуть «подтормаживает», но критической или неприятной эту задержку назвать нельзя. К тому же, это вполне можно простить за то, насколько легко и активно H6 готов ускоряться даже на магистральных скоростях: плотный набор скорости даже после 130 км/ч не может не радовать.

Правда, расход топлива выходит совсем нескромным: больше 13 литров АИ-95 на сто километров пробега. Хотя официальные характеристики обещают около семи литров в смешанном цикле.

Цены на новый Hongqi H6 начинаются от 3 890 000 рублей. Но оснащение богатое: девять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль с ионизатором, подогрев сидений обоих рядов и руля, вентиляция передних кресел, панорамная крыша, электропривод двери багажника, передние и задние парктроники, аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками, беспроводная зарядка, а также 19-дюймовые колёса.

© Hongqi

За 4 090 000 рублей в машине появится активная подвеска, матричные светодиодные фары, массаж для водительского кресле, ароматизатор воздуха, автопарковщик, проекционный дисплей, активные заслонки за радиаторной решёткой и характерная «подпись» Хончи в виде красной светящейся полосы на капоте.

Первый короткий тест показал, что «спортивности» в лифтбеке маловато, но автомобиль динамичный и вполне комфортный (в версии с активной подвеской), который ещё и неплохо рулится. А лифтбека в премиальном сегменте сейчас нет ни у кого, а машины вроде Bestune B70 или Changan UNI-V в Hongqi в качестве конкурентов не рассматривают, слишком «простые». Так что пока Н6 остаётся уникальным предложением для тех, кому хочется именно такой кузов, чтобы быть не таким, как все.