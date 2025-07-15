Тест-драйв Hongqi H6: китайского лифтбека со спортивными имиджем

Quto.ru

«Спортивный дух», «Вдохновлённый спортом», «Спортивный дизайн»… Такими эпитетами полон раздел официального сайта премиальной марки Hongqi, посвящённый новому лифтбеку H6. Компания, которая больше известна своими кроссоверами и седанами, представила модель в непривычном для себя кузове. Соответствует ли автомобиль всем тем красочным описаниям, придуманным для него маркетологами, разбираемся по итогам первого теста.

Тест-драйв Hongqi H6: китайского лифтбека со спортивными имиджем
© Hongqi

Hongqi H6 выглядит динамично и грациозно, даже несмотря на то, что это достаточно крупный автомобиль: длина, ширина и высота составляют 4990, 1876, 1450 миллиметров соответственно при колёсной базе 2920 миллиметров. Габариты лифтбека почти один в один повторяют седан H5 и по большому счёту — это один и тот же автомобиль, но с некоторыми внешними и техническими доработками.

Например, за похожей решёткой радиатора находятся активные жалюзи, которые в автоматическом режиме регулируют воздушный поток и температуру под капотом, рисунок ходовых светодиодных огней можно менять, выбирая «взгляд» машины из пяти вариантов, крыша лифтбека вне зависимости от цвета кузова может быть только чёрной, а по центру заднего бампера установлены сдвоенные патрубки выпускной системы, тоже намекающие на некую «спортивность».

© Hongqi
© Hongqi
© Hongqi
© Hongqi
© Hongqi

И, конечно, у H6 есть большие 19-дюймовые колёсные диски с низкопрофильными «ранфлэтами», для замены которых не преусмотрено даже докатки. При этом для седана H5 доступны как 18-е колёса, так и базовые «семнашки».

Но самое главное — это крупная подъёмная пятая дверь, открывающая доступ к 500-литровому багажнику. Проём широкий, погрузочная высота не слишком большая, доступ организован удобно и с загрузкой сюда тяжёлых габаритных вещей не должно возникнуть больших проблем. Задние сиденья складываются по-отдельности и пол получился бы почти ровным, если бы не ступенька между отсеками, которая всё портит — протолкнуть в дальнюю часть салона что-то объёмное не получится.

По сравнению с седаном, объём багажника увеличился на 70 литров, крышке добавили электропривод, да и в целом грузовой отсек лифтбека сделан более удобным

© Hongqi
© Hongqi
© Hongqi

Второй ряд Hongqi H6 ничем не отличается от седана за исключением одной детали. Места тут также полно: запас свободного пространства в ногах приличный — настоящий бизнес-класс, но ниспадающая крыша заставит пассажиров ростом выше 175 см сидеть, пригибая голову, или в не самой удобной позе. В этом случае не помешала бы регулировка спинки по углу наклона, но лифтбек такого предложить не может.

Спереди различий между двумя моделями ещё меньше. Приборка, архитектура центральной консоли и тоннеля, а также похожие материалы отделки. Выглядит салон достаточно богато, но материалы отделки не самые роскошные и жёсткого пластика многовато для модели премиальной марки. При этом лифтбек старается казаться ещё дороже, чем седан. У него интерьере встречаются вставки из замши, руль «подрезан» в нижней части (опять-таки на «спортивный» манер), а на ободе теперь имеются вставки из карбона.

На водительском месте удобно: сиденья комфортные, с электрорегулировками по 12 направлениям, обогревом, вентиляцией и массажем (последняя функция переднему пассажиру не доступна даже в самой дорогой модификации), а руль настраивается в двух плоскостях. Как и полагается всем современным автомобилям, управление всем, чем только можно, завязано на мультимедийную систему.

© Hongqi
© Hongqi
© Hongqi
© Hongqi
© Hongqi
© Hongqi
© Hongqi
© Hongqi

12,6-дюймовый экран отлично реагирует на нажатия, сам комплекс не подтормаживает, но не поддерживает ни Apple CarPlay, ни Android Auto, а с русификацией у Hongqi всё ещё проблема и в некоторых пунктах меню приходится разбираться «методом тыка».

Например, с ходу совершенно непонятно, что обозначают иконки «ПО» и «АО» в блоке «Вождение». Экспериментально оказывается, что речь идёт о более мягком и плотном режиме работы адаптивной подвески. Помимо выбора мягкости амортизаторов, лифтбек позволяет собрать под себя собственный вариант настройки, изменив отклик на нажатие педали газа и усилие на руле. Или же выбрать заранее предустановленные варианты. И изменение поведения автомобиля в каждом из них действительно чувствуется.

В «Спорте» подвеска максимально зажимается и начинает собирать с дороги практически все неровности, включая мелочёвку. В «Комфорте» ехать становится приятнее — самый оптимальный вариант для передвижения в городском потоке, когда есть приемлемая реакция на нажатие педали газа, достойная «фильтрация» дорожных дефектов и приятное усилие на руле. В «Эко» подвеска ещё больше расслабляется, практически полностью убирая зуд от небольших и средних неровностей, но отклики на акселератор становятся слишком задемпфированными.

Настраиваемая подвеска доступна только для автомобилей в топовой комплектации, а на версию попроще устанавливаются обычные пассивные амортизаторы. Их настройки близки к «Комфорту» топовой модификации, но машина собирает больше мелочи и чувствительно реагирует на дефекты средней величины и выступающие заплатки.

© Hongqi
© Hongqi
© Hongqi

Рулится лифтбек вне зависимости от модификации очень достойно для китайского автомобиля, которые в принципе не балуют водителей обратной связью. Да и мотора H6 хватает с лихвой: двухлитровый турбодвигатель, который устанавливается и на седан, для новинки форсирован с 218 до 245 лошадиных сил. «Сотню» большой тяжёлый переднеприводный лифтбек набирает за семь секунд.

Классический «автомат» Aisin бережёт себя и не даёт стартовать «на все деньги», но зато в движении работает плавно, адекватно и предсказуемо. При переходе в кикдаун он чуть «подтормаживает», но критической или неприятной эту задержку назвать нельзя. К тому же, это вполне можно простить за то, насколько легко и активно H6 готов ускоряться даже на магистральных скоростях: плотный набор скорости даже после 130 км/ч не может не радовать.

Правда, расход топлива выходит совсем нескромным: больше 13 литров АИ-95 на сто километров пробега. Хотя официальные характеристики обещают около семи литров в смешанном цикле.

Цены на новый Hongqi H6 начинаются от 3 890 000 рублей. Но оснащение богатое: девять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль с ионизатором, подогрев сидений обоих рядов и руля, вентиляция передних кресел, панорамная крыша, электропривод двери багажника, передние и задние парктроники, аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками, беспроводная зарядка, а также 19-дюймовые колёса.

© Hongqi

За 4 090 000 рублей в машине появится активная подвеска, матричные светодиодные фары, массаж для водительского кресле, ароматизатор воздуха, автопарковщик, проекционный дисплей, активные заслонки за радиаторной решёткой и характерная «подпись» Хончи в виде красной светящейся полосы на капоте.

Первый короткий тест показал, что «спортивности» в лифтбеке маловато, но автомобиль динамичный и вполне комфортный (в версии с активной подвеской), который ещё и неплохо рулится. А лифтбека в премиальном сегменте сейчас нет ни у кого, а машины вроде Bestune B70 или Changan UNI-V в Hongqi в качестве конкурентов не рассматривают, слишком «простые». Так что пока Н6 остаётся уникальным предложением для тех, кому хочется именно такой кузов, чтобы быть не таким, как все.