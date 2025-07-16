Парковка во дворе: как ставить машину правильно и безопасно

Двор — это не просто место, где можно бросить машину «поближе к подъезду». Это общее пространство, где пересекаются интересы автомобилистов, пешеходов, родителей с детьми, экстренных служб и коммунальщиков. Как припарковаться во дворе грамотно, безопасно и вежливо, не нарушая ПДД и не вызывая ненависть соседей? Юлия Трушкова по просьбе редакции Quto разбирает этот вопрос по пунктам.

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Что запрещено по правилам?

Во дворах действуют те же правила, что и на обычных дорогах, если иное не предусмотрено знаками или разметкой. Запрещается: - Блокировать выезды и въезды, ворота, шлагбаумы, пожарные проезды. - Парковаться на газонах, детских и спортивных площадках — это нарушение по КоАП. - Ставить транспорт ближе 5 метров к пешеходным переходам и поворотам, если это мешает видимости. - Перекрывать тротуары и пути эвакуации.

Факт: за парковку на газоне или детской площадке можно получить штраф от 3 000 до 5 000 ₽, особенно – в Москве и регионах с видеоконтролем.

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Как парковаться правильно и вежливо?

Ставьте машину ровно, по линиям Если разметка есть — не заезжайте за неё. Если нет — ориентируйся на расстояние между машинами, чтобы оставить достаточно места другим. Не занимайте сразу два места Уже не редкость, когда SUV занимает полтора парковочных места «чтобы не поцарапали». Это эгоизм. Лучше оставить больше места сбоку — с одной стороны. Учитывайте габариты и просвет Машины с низким бампером не стоит ставить к бордюру, а грузовики и внедорожники точно нельзя парковать на травяное покрытие (даже если такое принято среди местных жителей): они промнут колею. Смотрите на окна и подъезды Паркуйтесь так, чтобы не мешать обзору из окон, не загораживать входы и не создавать «слепые зоны» для пешеходов. Думайте о детях и людях с колясками Если стоите рядом с детской площадкой или пешеходным проходом (даже обычной тропинкой) — убедитесь, что есть свободный промежуток шириной минимум 1,5 метра.

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Советы по безопасности для машины

Не оставляйте автомобиль близко к мусорным контейнерам — возможны повреждения от погрузки. Пользуётесь стояночным тормозом и ставьте машину на передачу (или режим P), особенно если поверхность с уклоном. Если оставляете машину на долгое время, проверьте, чтобы она не мешала уборочной технике и не блокировала проходы.

Парковка во дворе — это не просто «где влез», а зона взаимного уважения. Ставьте машину с умом — и к вам будут относиться так же. Потому что удобный и безопасный двор — это не заслуга коммунальщиков, а результат поведения всех жителей.