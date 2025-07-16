Кабриолеты пользуются спросом в любой климатической зоне РФ

Любовь к поездкам на автомобиле с открытым верхом, как оказалось, мало зависит от климата региона, где живет его владелец. Даже в суровых погодных условиях находятся любители кабриолетов, выяснили в отделе анализа клиентских данных "Росгосстраха", изучив портфель договоров автострахования.

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"На выбор кабриолета куда сильнее влияет уровень дохода жителей региона, чем климатические условия, - считает Дмитрий Кузнецов, куратор направления каско компании. - Кабриолет - достаточно специфический тип автомобиля, обычно он не единственный в семье. Поэтому неудивительно, что 44% владельцев кабриолетов, страхующих свои авто в нашей компании, живут в Москве и Подмосковье. Средний возраст страхователей - около 45 лет - также говорит о том, что это состоявшиеся и обеспеченные люди".

Конечно, своих поклонников открытые автомобили находят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - тут статистика компании подтверждает актуальность известной песни группы "Ленинград": "За рулем кабриолета я врубаю Летова, и пускай уже не лето, это фиолетово". Правда, на северную столицу и окрестности приходится всего около 11% застрахованных кабриолетов.

Кроме двух крупнейших агломераций в десятку регионов с наибольшим числом владельцев кабриолетов вошли Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Челябинская области и Чувашия.

Хотя кабриолет больше ассоциируется с развевающимися длинными волосами девушки за рулем, статистика говорит об обратном - соотношение сильного и слабого полов составляет примерно 70:30.

Среди наиболее популярных моделей кабриолетов, которые страхуют, лидируют Mercedes-Benz E- и S-класса, а также разные версии Mini Cooper. Есть в портфеле компании и более доступные варианты - например, кабрио-версии Ford Focus, Peugeot 308 и Jeep Wrangler.