Что происходит с ценами на новые машины в России

Средняя стоимость новых машин в 2025 года снизилась на два процента по отношению ко всему 2024 году, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Авилона». Однако в июне цены снова пошли в рост: прибавка составила порядка 0,5 процента по сравнению с маем. Вместе с тем значительно выросли скидки, в некоторых случаях почти достигнув миллиона рублей.

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Скидки на «официальные» машины в среднем варьируются от 350 тысяч до 950 тысяч рублей. Так, привлекательные дискаунты сейчас предлагают при покупке продукции Jetour, двух моделей Omoda — C5 и S5, а также Changan CS75, Uni-S и CS35. С хорошими скидками продаются Exeed и Aito/Seres.

На ввезенные параллельным путем автомобили скидки значительно больше — в диапазоне от полутора миллионов до трех миллионов.

Ранее дилеры предупредили, что выгодные предложения будут постепенно исчезать по мере уменьшения запасов на складах. Пополняются они медленно, так как объемы импорта снижены из-за сокращения спроса.

Пока же спрос продолжает стремительно снижаться. В июне в России было продано менее 90 тысяч новых легковых автомобилей — на 27 процентов меньше, чем год назад. На этом фоне дилеры предлагают обложить повышенным налогом старые машины, чтобы стимулировать россиян почаще обновлять авто.