Какими экспонатами запомнилась XV Международная выставка "Иннопром"

В Екатеринбурге завершилась Международная промышленная выставка "Иннопром". В этом году форум проходил под аккомпанемент арабского уда, по звуку напоминающего гитару и домбру, а по виду - средневековую лютню. Музыкальный инструмент звучал на стенде главного партнера - Саудовской Аравии. По предварительным данным, правительство и бизнес Свердловской области заключили на "Иннопроме" около 50 соглашений на сумму свыше 65 миллиардов рублей. Все они направлены на социально-экономическое развитие региона. Рассказываем о наиболее интересных экспонатах.

© Российская Газета

Скоростной "Воевода"

На выставке презентовали сразу два пятисекционных низкопольных трамвая, разработанных в южноуральском Усть-Катаве. Один из них - "Воевода" - развивает скорость до 75 километров в час, имеет две кабины и двери по обе стороны вагона, что делает его похожим на электричку или метропоезд. Состав вмещает 400 пассажиров, предусмотрено увеличение секций до семи.

Вторую новинку под названием "80 лет Победы" в Екатеринбурге уже успели оценить пассажиры 18-го маршрута: в салоне 72 кресла, места для маломобильных пассажиров, полная вместимость - 406 человек. Длина вагона - 39,7 метра. Трамвай маневренный, радиус поворота -14 метров. По желанию заказчика его оснащают счетчиком пассажиров, чтобы вычислять "зайцев".

- Мы первыми заметили общемировой тренд на увеличение секционности наземного транспорта, - рассказали на стенде компании. - В Челябинске подвижной трамвайный состав достаточно хорошо обновлен, поэтому премьеру решили устроить в Екатеринбурге.

Автобусы-великаны

Пожалуй, один из самых заметных экспонатов "Иннопрома" - 20-местный вахтовый автобус "Берлога" с колесной формулой 4х4. Представленный миасским заводом спецтехники фургон изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей по бескаркасной технологии. Благодаря современному материалу в салоне создается эффект термоса: теплый воздух нагнетается и сохраняется.

Не иссякал поток желающих сфотографироваться рядом с другим великаном - ярко-красным форвардером грузоподъемностью 15 тонн родом из Сургута. Для лесозаготовительных предприятий такая техника просто мечта: она легко двигается по бездорожью и пересекает неглубокие реки. Благодаря двухметровым колесам сверхнизкого давления, обеспечивающим увеличенную площадь опоры, гигант без труда справляется с преодолением препятствий. Еще один важный плюс - комфорт внутри кабины: эргономичные кресла, кондиционер, мягкие джойстики управления и даже подставка для ног.

"Жучок" на аккумуляторах

Инженеры из Санкт-Петербурга показали универсальную гусеничную платформу "Жучок" для людей, использующих инвалидную коляску. Конструкция способна передвигаться по грязи, снегу и песку. "Жучок" уже продемонстрировал свои возможности в горном парке Республики Карелия и в курортной зоне Ленинградской области.

- Идея в том, чтобы использовать такую технику в загородных парках или на пляжах, где нет жесткого дорожного покрытия. Наша платформа работает на быстросъемных аккумуляторах, запас хода без подзарядки - десять километров, - говорит представитель группы разработчиков Петр Маклаков.

Почти на горном склоне

Помечтать о заснеженных склонах и горнолыжных курортах гости могли внутри кабины фуникулера. В дни работы "Иннопрома" на отечественную разработку обратили внимание любители делать селфи. Дизайн мини-вагона выполнен в стиле футуризма, авторы предусмотрели широкий дверной проем и двухметровый потолок, а также панорамное остекление площадью 14 квадратных метров. Для десяти пассажиров предназначены мягкие кресла.

Пылесос вышел на улицу

Компактный транспорт для уборки все чаще встречается на улицах городов после больших праздников. Они наводят чистоту, без устали собирая мусор - от пачек сигарет до бутылок. А кроме того, рассыпают щебенку или песок в особенно скользких местах. Сразу две компании - из Санкт-Петербурга и Зауралья - привезли на Урал дорожную технику. Новинка курганцев - вакуумная подметальная машина на электрическом ходу.

- Она работает почти бесшумно и оснащена системой защиты от полного разряда: если датчики покажут, что батарея почти пустая, остается 20 процентов заряда, чтобы доехать до автопарка, - пояснил руководитель отдела продаж Илья Коростелев.

Кстати, в компании отметили, что средний возраст сотрудников отрасли снижается: соискатели, хорошо знакомые с различными гаджетами, ценят легкое автоматизированное управление, а наличие у предприятия современной техники становится конкурентным преимуществом на рынке труда.