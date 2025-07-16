Ikon Tyres Character Aqua SUV: как показали себя новые российские шины

Рецепт создания правильной шины непрост, постоянно эволюционирует с учетом меняющихся автомобилей и представлений о том, что такое безопасное вождение. И компания Ikon Tyres не является новичком в этой наукоемкой и высокотехнологичной области.

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История бренда в России начинается с 2005 года, когда во Всеволожске под Санкт-Петербургом был построен крупнейший в Европе завод, который начал свою деятельность с выпуска знаменитой зимней шины Nokian Hakkapeliitta 4.

А уже в октябре 2017-го выпустили 100 миллионную шину. А 29 марта 2023 года предприятие вошло в состав группы "Татнефть" и буквально через месяц был зарегистрирован бренд Ikon. В том же году был запущен собственный R&D центр. Так что бренд растет и развивается, перекрывая практически весь спектр шин, востребованных на российском рынке. И сейчас завод во Всеволожске выпускает 17 000 000 шин в год. И это довольно значительный результат для нашего рынка.

Российская компания предложила "РГ" протестировать свои новые шины в окрестностях Пятигорска. В этот раз автомобили выступили в качестве носителя асфальтовых шин Character Aqua SUV. Они относятся к категории бюджетных шин и в теории должны обеспечивать высокую ходимость и приемлемые уровни комфорта и управляемости.

И как раз в окрестностях Эльбруса есть дороги на любой вкус - равнинные магистрали, горный серпантин и, конечно, бездорожье разной степени сложности. И хотя последнее явно не является нормальной средой эксплуатации для асфальтовых шин, поездить пришлось и там. Чем же интересны эти шины, которые ранее были известны российским водителям под именем Nokian Nordman S2 SUV? Хоть Character Aqua SUV и относятся к категории бюджетных, таковыми не особо не выглядят. У модели интересный дизайн, продуманный рисунок протектора, оптимизированный для работы на асфальте и способный отводить из пятна контакта большие массы воды. При этом у шины есть и некоторая внедорожная составляющая. Поскольку на боковой поверхности протектора присутствуют дополнительные грунтозацепы. А в центральных канавках, которые обеспечивают курсовую устойчивость, есть даже специальные выталкиватели камней. И в их эффективности мне удалось убедиться на гравийных дорогах Кабардино-Балкарии.

Шины даже после длительного контакта с горными серпантинами оставались чистыми. Кстати, удивило меня и то, что модель продемонстрировала довольно высокую устойчивость к износу. Тем более, что поверхности, по которым приходилось двигаться, изобиловали выходами абразивных горных пород, которые местами были больше похожи на лезвия ножей.

Кстати, и боковина Ikon на бездорожье также не пострадала, несмотря на то, что в колее присутствовало большое количество габаритных камней и прочих неровностей, которые постоянно пытались устроить недружелюбную встречу боковины шины и обода колесного диска. Да и сцепление этой шины со сложными поверхностями горных дорог не вызывало никаких вопросов. И это меня откровенно удивило. Поскольку я часто сталкивался с абсолютной беспомощностью асфальтовых шин на внедорожных покрытиях. При этом Character Aqua SUV оказались еще и довольно тихими. Такими же тихими они оказались и на автомагистрали.

Причем общий набор характеристик оказался довольно гармоничным. И в разгоне, и в торможении шины сохраняют стабильность характеристик. Не пугает внезапными срывами в скольжение и без проблем направляет автомобиль в нужном направлении при повороте руля. Правда, почти у любой резины не будет серьезных проблем при движении по скоростной магистрали.

А вот горные серпантины с перепадами высот, изобилием поворотов и необходимостью пользоваться тормозами уже совсем другое. Но и здесь Character Aqua SUV приятно меня удивила. При повороте руля, если конечно не заниматься откровенными провокациями, даже при большой нагрузке, шины очень достойно принимают маневр. Если возникают скольжения, то они стабильны и распознать их начало довольно просто - как и вернуть надежный контакт с дорогой, просто уменьшив угол поворота.

Довольно частые вынужденные торможения при движении вниз также не привели к заметному ухудшению характеристик. Да, шины нагрелись, но продолжали исправно выполнять свои функции. Но больше всего я удивился тогда, когда тест-драйв подошел к концу. Тщательный осмотр шин, прошедших более 800 километров по горным асфальтовым и гравийным дорогам Кабардино-Балкарии, не выявил ни критических повреждений, ни заметного износа в областях, которые в таких условиях должны страдать первыми. Речь идет о внешнем плечевом поясе беговой дорожки шины. Он сохранил и структурную целостность и бодрый внешний вид. Хотя в центральной части протектора видны следы от контакта с каменными ножами горных перевалов.

Так что стоит предположить, что Character Aqua SUV должны обладать и высоким ресурсом, особенно в том случае, если они не будут эксплуатироваться в экстремальных условиях, подходящих для АТ или МТ. На данный момент Character Aqua SUV выпускаются в размерностях от 16-ти до 20-ти дюймов. И это перекрывает практически все потребности владельцев современных массовых и премиальных машины. Так что подобрать подходящий типоразмер проблем не составит.