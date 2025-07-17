228 сил и 1400 километров хода: Hongqi обновил гибридный HS3

Самый доступный кроссовер премиум-марки FAW в версии Jinwei Plus заметно прибавил в мощности: вместо прежних 190 лошадиных сил его электромотор теперь развивает 228. Вырос и показатель автономного хода — обновленный HS3 проедет 1400 километров без подзарядки против прежних 1100. В Россию гибридный кросс Hongqi возить пока не собирается.

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Hongqi представил гибридный HS3 осенью прошлого года. «Одноклассник» Lexus NX из Китая получил 1,5-литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель, развивающий 190 сил и 280 Нм крутящего момента. С обновлением состав установки остался прежним, однако электромотор теперь выдает 228 сил, а крутящий момент вырос до 565. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 7,6 секунды вместо 8,6. Расход топлива на 100 километров пути — 4,6 литра.

Подрос запас хода: HS3 способен преодолеть на полном баке и полностью заряженной батарее до 1400 километров, причем по циклу WLTC. Изменилась ли ее емкость (ранее 18,4 киловатт-часа), Hongqi не уточняет. Только на электротяге гибрид проедет 117 километров, но уже по китайскому циклу CLTC.

© Hongqi

Время быстрой зарядки с 30 процентов до 80 процентов сокращено до 19 минут. Кроме того, кросс теперь может заряжать внешние устройства — например, ноутбук или осветительные приборы.

В остальном 4,7-метровый HS3 PHEV остался прежним, если не считать новой расцветки салона. В нем все так же размещена пара экранов диагональю 12,3 и 12,6 дюйма. Мультимедиа обновляется по воздуху, есть голосовой ассистент, приветственная подсветка и система кругового обзора с функцией прозрачного шасси.

В России, напомним, кросс продается с лета прошлого года, то только с бензиновыми двигателями без электрификации — полутора- и двухлитровым мощностью 156 и 245 сил соответственно. Недавно Hongqi объявил «сезонную цену» на HS, которая стартует с 2 690 000 рублей. На старте продаж модель оценивалась минимум в 3 990 000 рублей.