В РФ начались продажи уникальной "Оки" с китайским мотором

Один из московских дилеров выставил на продажу "Оку" в редкой модификации - с мотором китайского производства. Бонусом к автомобилю идёт "красивый" номер, который оправдывает назначенную цену.

"Ока" (СеАЗ-11116) 2008 года производства Серпуховского автозавода находится практически в заводском состоянии. За 17 лет автомобиль "прошёл" 3,7 тысячи километров.

Среди отличий можно выделить переднюю панель с круглыми дефлекторами, "ломаной" центральной консолью и трёхспицевым рулём. Другая "изюминка" малолитражки: двигатель китайского производства объёмом 1,0 литра и мощностью 53 л.с., он работает в паре с 5-ступенчатой МКП.

За автомобиль дилер просит 400 тысяч рублей, в эту стоимость, пишет "Авто.ру", входит номерной знак "К888УС".

В мае "РГ" рассказывала о новой "Оке", которую также продавали в Москве и тоже с "красивым" номером, но цена на хэтчбек была существенно выше - 3,5 млн рублей.